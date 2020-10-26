女童玩乾洗手引火上身 臉部灼傷淚喊：「我變醜了」

美國6歲小女孩瑞美（Izabella Reaume）日前跟同伴玩耍時，同伴帶來的打火機不慎點燃瑞美身上的乾洗手液，造成她臉部灼傷。

英國媒體《每日郵報》報導，瑞美29歲的媽媽拉麗莎（Larissa）當時外出工作，將瑞美跟她的哥哥、表親、鄰居小孩交由一名照料者看顧。孩子們在前院玩疫情期間常使用的乾洗手，還四處噴灑，其中一個孩子點燃帶來的打火機，火勢瞬間順著乾洗手液燒到瑞美的臉。

瑞美立刻被緊急送往醫院，醫生剪開她的衣服並清理傷口，當晚就住在醫院治療。拉麗莎說瑞美在事發三個月後才敢看鏡子，因為她很害怕看到自己的樣子：「有的時候她會忽略傷痕，但隔天她又變得很沮讓，認為自己又變醜了。」瑞美目前每天都得清洗臉上傷口2次、換紗布，還得穿戴23小時壓力衣。

女孩目前每天都得清洗臉上傷口2次、換紗布，還得穿戴23小時壓力衣。圖／取自 dailymail

瑞美學校因疫情改在家開網課，她說這樣比較輕鬆，「可以關掉相機不讓同學看見，不會擔心因疤痕被欺負。」

網友diva_stateside認為罪魁禍首是打火機，而非乾洗手：「怎麼能讓6歲孩子玩火呢？不要牽拖乾洗手好嗎？」網友Mrs Campbell-Black則質疑：「看顧者在孩子玩火時到哪裡去了？」