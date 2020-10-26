這不是漢堡！日本漢堡王推「FAKE BUGER」 神秘夾心居然是這個

許多人吃過漢堡，每個人也都對中間的夾心有不同的喜好，例如有些人喜歡吃肉排、也有人喜歡吃卡啦脆雞、鱈魚排等等。不過日本漢堡王最近推出一款新漢堡，夾心用的居然是「薯條」，令網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「食品產業新聞社」報導，日本漢堡王官方在10月19日時，宣布他們即將在10月23日至11月5日期間，推出新款的期間限定口味漢堡，該漢堡的名稱為「THE FAKE BURGER」，照片中則將夾心配料打碼隱藏，引發網友好奇。

直到10月23當天，日本漢堡王才公布，原來這款「假漢堡」的神祕夾心，就是「薯條」！而除了薯條之外，也可加價將夾心變更為「洋蔥圈」、「凱薩沙拉」等配菜。但不管是哪一樣，一般都是作為套餐配菜，這回當成主要漢堡夾心，確實相當少見。

日本漢堡王的此項創舉，確實引起網友們熱議，紛紛表示「我搞不懂你啊」、「感覺會超好吃」、「再配上套餐，滿滿的馬鈴薯啊」。更有網友不可置信地表示：「今天是四月一日（愚人節）嗎？」