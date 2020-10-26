這不是漢堡！日本漢堡王推「FAKE BUGER」 神秘夾心居然是這個
許多人吃過漢堡，每個人也都對中間的夾心有不同的喜好，例如有些人喜歡吃肉排、也有人喜歡吃卡啦脆雞、鱈魚排等等。不過日本漢堡王最近推出一款新漢堡，夾心用的居然是「薯條」，令網友嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「食品產業新聞社」報導，日本漢堡王官方在10月19日時，宣布他們即將在10月23日至11月5日期間，推出新款的期間限定口味漢堡，該漢堡的名稱為「THE FAKE BURGER」，照片中則將夾心配料打碼隱藏，引發網友好奇。
直到10月23當天，日本漢堡王才公布，原來這款「假漢堡」的神祕夾心，就是「薯條」！而除了薯條之外，也可加價將夾心變更為「洋蔥圈」、「凱薩沙拉」等配菜。但不管是哪一樣，一般都是作為套餐配菜，這回當成主要漢堡夾心，確實相當少見。
ホクホクのフレンチフライとビーフ100％のミートソースをサンド！— バーガーキング・ジャパン (@BURGERKINGJAPAN) October 23, 2020
ザ・フェイク・バーガー！本日発売！
おいしいだなんて信じられない？
ウソかマコトか、真実は味にあり！#バーガーキング pic.twitter.com/7hU4p5dOb9
日本漢堡王的此項創舉，確實引起網友們熱議，紛紛表示「我搞不懂你啊」、「感覺會超好吃」、「再配上套餐，滿滿的馬鈴薯啊」。更有網友不可置信地表示：「今天是四月一日（愚人節）嗎？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言