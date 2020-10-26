花56萬整容變成「芭比臉」！ 他渴望找到懂他的女朋友

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲捷克男子席扎（Honza Šimša），為了讓容貌變成夢想中的「芭比臉」，動了合計價值15000英鎊（約合新台幣56萬元）的整容手術。

席扎三年前第一次手術後對成果感到驚艷，於是接下來每個月都進行嘴唇、臉頰、下巴的微整形。他提到自己現在的模樣比起男兒身時讓他更快樂，打算持續進行手術。

席扎說人們最初對他的態度有點保守，畢竟他長得像男人，卻有著豐唇且濃妝豔抹：「我收到很多關注及負評。但當我進行更多手術、變得更像女人後，人們就比較不會大驚小怪。」席扎指出人們只評論他的外表，卻不理解他的內心：「沒錯，我是個長得像芭比的男人。但人們應該表揚與眾不同，而非惡意批評。」

席扎表示自己是男兒心、喜歡女性，上班會穿著普通工作服，只是平時喜歡穿高跟鞋、戴假睫毛及假髮，理想型女友也得貌似「塑膠芭比」。目前單身的席扎認為交往對象難覓：「有些女性對我的外表感到困惑，或是無法接受我是長得像芭比的男人。」但他仍期待未來找到心胸開闊的女朋友。

男子說自己是男兒心、喜歡女性，上班會穿著普通工作服，只是平時喜歡穿高跟鞋、戴假睫毛及假髮，理想型女友也得貌似「塑膠芭比」。。圖／取自 dailymail

席扎近期除了推出睫毛和芭比娃娃風服裝品牌Oye Your Spice，還會持續變身計畫：「我想做一個新鼻子，還要隆乳讓我身體有S曲線，希望全身看起來就像後製過一樣。」