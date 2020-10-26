戴口罩飲酒、用飲管飲酒更易醉？ 外國專家研究得出這樣結果

疫情下酒吧成為高危地區，港大微生物學系講座教授袁國勇早前在NOW新聞台節目《大鳴大放》上建議，如果酒吧客人可以戴口罩用飲管飲酒，酒吧將可以延長時間至通宵營業，業界亦都傾向接受有關建議。

戴着口罩要飲酒，飲管是不可缺才的工具，不少網民都覺得建議奇怪，有人更直斥有關建議不設實際，

事實上，過去不時都有人討論以飲管飲酒是否更容易令人飲醉，更有不少專家曾作認真研究，從理論到實踐希望獲知答案，結果有指說法沒有實際證據支持，但亦有指情況只在飲用烈酒時才會發生。

賓夕法尼亞州立大學學生麥菲爾（Matthew Frantz）在2011年時曾在學校網站上撰文，分享他在科學上有關用飲管飲酒的想法。他指大學生飲酒，目的是想要醉酒的感覺，因此如果可以更易飲醉，就可以將飲酒的成本降低，而他留意到坊間不時有指以飲管飲酒更是飲醉，所以就從此方法入手。

不過麥菲爾最後亦都「自我反駁」，指很多人指出上述理據雖然成立，但影響將會極之微上，「甚至根本不會發覺得到」。另外根據《紐約時報》過去1篇報道中，曾有人問用飲管飲啤酒會否更易醉，《紐約時報》就引述國家酒精濫用和酒精中毒研究所的研究，直指相關說法沒有證據支持，但亦提到啤酒中含有二氧化碳，令酒精更容易從胃部走到身體其他地方及吸收得更快，而吸收酒精的過程就是飲酒後覺得缺氧的原因。至於其他導致醉酒的因素就包括飲酒時胃內有多少食物，以及飲用的是何種酒類。

類似傳言在近年亦有人進行科學研究，數名來自德國的學者曾經請來5男6女共11名成年人，先在不使用飲管的情況下飲酒，1周後再使用飲同量的酒，並在飲酒後0、15、30及120分鐘後抽血，觀察他們對酒精的反應。

研究發現，兩種飲酒方法對於啤酒及紅酒等酒精含量較少的酒類沒有明顯分別，但使用飲管飲用烈酒時則可能會導致酒精更容易進入血液，此情況在飲用啤酒及紅酒時沒有發生。

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文章授權轉載自《香港01》