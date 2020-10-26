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7歲小女孩牽狗散步迷路哭泣 11歲小暖男相助結局超暖

香港01 / 撰文：謝茜嘉
11歲男生今村晄在路上見到牽着狗的小女孩在哭泣，遂上前相助。（《奇蹟車站》劇照）
11歲男生今村晄在路上見到牽着狗的小女孩在哭泣，遂上前相助。（《奇蹟車站》劇照）

好人好事果然不分國界與年齡！最近日本福岡1名就讀小五的11歲男生，獲當地警局頒授感謝狀，原來他早前挺身幫助1位迷路小女孩，由父親在電話指示下，成功把女孩帶到安全地方，助她找到父母。網民力讚男生年紀小小發揮了熱心助人的精神。

被嘉許的男生11歲男生今村晄居於福岡縣行橋市，現就讀小學五年級，上月29日晚，今村晄從珠算補習社踏單車回家，其間發現1名牽着狗的小女孩在哭泣，他見狀即停車，上前詢問：「你怎麼了嗎？」原來女孩因迷路而十分害怕。

今村晄非常有耐性地詢問清楚女孩的情況，原來對方僅得7歲，今村晄於是馬上打電話給爸爸，在爸爸的建議下，帶同女孩回去有大人在的補習社，而爸爸則同時打電話通知當地警局。

今村晄在路上繼續詢問女孩「為甚麼迷路了呢？」、「你家在哪？」，後來得知小女孩本來與朋友一起帶狗去散步，但不幸迷路。經過不同人的幫助下，女孩的父母也有同時報了警，最終成功接回了她。

今村晄的熱心行為獲當地警局在上星期頒發感謝狀，警署長北永章夫亦表揚他的見義勇為之心。今村晄解釋：「當時周邊也昏暗，附近也沒有看到像是家長的人。因為路過的大人甚麼也沒做，所以我便想著自己必須做些甚麼，很高興能夠幫助別人。」

事件引來不少網民留言讚賞，指今村晄超熱心，「很懂事的小孩子」、「長大後亦是個不可多得的人材」、「這個社會變了，竟然沒有大人幫忙，唯獨這個男生」、「希望他以後也會抱着熱心去幫助更多人」。

今村晄的熱心行為獲當地警局在上星期頒發感謝狀以表示謝意，警署長北永章夫亦表揚他的見義勇為之心。。（朝日新聞圖片）
今村晄的熱心行為獲當地警局在上星期頒發感謝狀以表示謝意，警署長北永章夫亦表揚他的見義勇為之心。。（朝日新聞圖片）

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文章授權轉載自香港01》

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