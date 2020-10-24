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NASA探測器採樣貝努小行星 蓋子未密封樣本外洩

中央社 / 華盛頓23日綜合外電報導
美國太空總署（NASA）達成重要里程碑，探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）短暫登陸一個距離地球1億英里的小行星貝努（Bennu），成功採集樣本帶回地球研究，將有助於探索太陽系起源。路透 張君堯
美國太空總署（NASA）達成重要里程碑，探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）短暫登陸一個距離地球1億英里的小行星貝努（Bennu），成功採集樣本帶回地球研究，將有助於探索太陽系起源。路透 張君堯

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天說，探測器「歐塞瑞斯號」本週在小行星貝努成功以機械手臂抓取大量石塊碎屑樣本，但多到收集器蓋子無法密封，部分樣本因此外洩到太空。

無人探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）20日在小行星貝努（Bennu）噴出加壓氮氣揚起塵埃與石塊，以便蒐集這些樣本並放在採集裝置中帶回地球。大小宛如摩天高樓般的貝努距離地球大約3億2000萬公里。

但歐塞瑞斯號傳回控制中心的影像顯示，由於抓取的材料比科學家預期還多，使得過多的碎裂石塊噴瀉到太空中，負責這次採集樣本任務的小組正努力迅速將剩餘的樣本存放起來。

歐塞瑞斯號預計2023年9月返回地球，有望帶回自1960到1970年代阿波羅（Apollo）計畫以來規模最大的太空樣本，以協助解開太陽系起源之謎。

任務負責人勞雷塔（Dante Lauretta）表示，他們認為這次任務已採集大約400公克的樣本，遠高於所需的至少60公克。

但科學家認為，機械手臂末端的收集器蓋子被較大的石塊卡住，造成樣本外洩。

原訂明天進行樣本質量測量的計畫也取消，因為擔心這會導致更多樣本外洩。

太空 太陽系 NASA

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