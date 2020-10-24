禍從天降！日本男高中生疑似墜樓 女大生路過遭重壓身亡

日本NHK報導，大阪梅田站附近購物中心HEP FIVE前23日疑似發生17歲男高中生墜樓事件，壓傷正好和朋友一起路過的19歲女大學生古川賀子。古川被送醫急救後仍不幸在當地時間24日下午2時不治身亡。

警方表示，疑似墜樓的17歲男高中生住在大阪府內，被意外重壓身亡的女大生則住在兵庫縣加古川市。警方也說，男高中生利用工作人員專用通道到達大樓屋頂，雖然保安人員有接到男高中生觸發屋頂大門感應器的通知，但最後在屋頂沒有看到任何人，只看到男高中生的書包。現場也沒留下遺書相關物品。

警方還在調查動機和事發詳細經過，初步研判男高中生墜樓自殺。

【中央社／東京24日綜合外電報導】

日本一名男高中生昨天在大阪鬧區疑似跳樓，結果正巧壓到路過的無辜19歲女大學生。男高中生昨天送醫後已死亡，遭波及重傷昏迷的女大學生，今天因傷重不治。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在昨天晚間，地點位於阪急電鐵大阪梅田站附近的購物中心HEP FIVE前，男高中生疑似從大樓樓頂跳下，壓傷正好和朋友一起路過的19歲女大學生。

警方表示，死者是住在大阪府內的17歲男高中生，重傷昏迷的19歲女大學生住在兵庫縣加古川市。

警方指出，根據監視錄影畫面，男高中生利用工作人員專用通道上到大樓屋頂，並在開啟屋頂門時觸動感應器，保全人員雖然趕到屋頂，卻沒有看到任何人，只找到男高中生的包包。

日本讀賣新聞報導，大阪府警方表示，23日遭波及的女大學生，今天在醫院因傷重不治。HEP FIVE樓高10層，男高中生疑似從頂樓跳下，正好壓到跟朋友路過的女大學生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )