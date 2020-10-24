澳洲空姐與15歲少年嘿咻 僅關1周交保條件超慘

不管是合意或是強制，在台灣只要與未滿16歲的男女發生性關係，都會觸犯刑法。澳洲一位空姐被爆出10年前曾與15歲少年在學校嘿咻，她事後認罪，法院判處有期徒刑1年6月，她上訴成功，僅關1周就交保出獄，但交保條件要求她不能與任何16歲以下的人接觸、聯繫。

根據「太陽報」報導，曾在澳洲虎航（Tigerair Australia）擔任空姐的梅利莎（Melissa Nosti），2010年與一位15歲少年在學校發生性關係，事件曝光後梅利莎坦承不諱，被法院判處有期徒刑1年6月，但她不滿上訴，梅利莎律師表示根據醫生的鑑定，她的再犯的機率很低。

律師上訴成功，梅利莎僅關1周就出獄，但法官仍設置交保條件，要求她只能待在北萊德（North Ryde）的家，且只能使用一部手機，並無條件向警方提供手機密碼。期間也不得與任何16歲以下的人、航空公司聯繫，而梅利莎今年年底也將出席上訴聽證會。