吃抗生素全身起黑水泡 她崩潰：像被千隻紅火蟻咬傷

服用、塗抹任何藥物都要注意是否會引起過敏反應，嚴重的過敏反應可能會引起休克、心律不整等症狀。美國38歲女子凱莉（Rachel Carey）因為耳朵感染，服用醫生開的抗生素和止痛藥，但隔天她卻開始長出水泡，黑色水泡佈滿全身，凱莉感覺自己像被千隻紅火蟻咬傷，嘴唇和眼睛也發炎、變形。所幸在住院12天後，凱莉身體逐漸康復，不過她也呼籲醫界需注意史蒂芬強森症候群(Steven-Johnson Syndrome SJS)，儘早診斷出病情。

根據「Mirror」報導，凱莉因為耳朵感染就診，服用醫生開得阿莫西林、乙醯胺酚(Paracetamol)兩種消炎止痛藥物，但她不久後就感到身體在發癢、脖子後方開始冒水泡。凱莉表示，這些水泡佈滿她全身，感覺像被千隻紅火蟻攻擊，全身相當疼痛。她說「看到我的臉和皮膚變得不同，令我感到痛苦、緊張」、「當我照鏡子時，我甚至沒有認出自己，我感覺自己像個怪物」。

凱莉透露，自己連三天去醫院掛急診，但醫生都認為沒有那麼嚴重，直到第四次就診她被轉入燒傷中心住院12天，她才診斷出罹患史蒂芬強森症候群，據了解，這是一種發生在身體皮膚與黏膜組織上的罕見發炎反應，發病後會出現發燒、皮膚癢、喉嚨痛等症狀，誤以為是感冒延誤就醫的機會高。

雖然凱莉逐漸康復，但她也呼籲醫界應該更重視這種疾病，她說「我希望醫生對此多了解，即便我有好轉，也不應該讓我連跑醫院4次」、「醫院需要認識這種病，並在藥房標籤上警告史蒂芬強森症候群有嚴重的副作用」。