新婚夫妻「結婚5分鐘後」遭拖車撞飛 親友目睹事發經過

一對高中戀人在結婚典禮後幾分鐘內，在一場不幸的車禍中喪生。美國德州一名19歲女子摩根（Harley Morgan）先前和20歲男友布德羅（Rhiannon Boudreaux）到法院公證結婚，他們才剛離開法院不到5分鐘，就發生嚴重的車禍，而親友更目睹所有事發經過，令雙方父母痛不欲生。

據《鏡報》報導，來自19歲的摩根和20歲的布德羅自上學以來就互相認識，並在德克薩斯州的法院舉行的婚禮。直到婚禮結束後，他們開著一輛2004年的雪佛蘭離開。對此，警方說明，正當這對夫婦離開法院不到5分鐘，便撞上了一輛2015年福特的大型拖車。事發當下，他們駕駛的車騰空翻滾數圈，行駛在他們身後的親友目睹慘劇。

經醫護人員到場急救時，這對新婚夫妻已當場死亡。而目睹事發經過的布羅德母親悲痛表示，當時她和女兒正開著車，跟在兒子和媳婦的身後，沒想到悲劇在眼前發生，她當下嚇得急忙衝上前去，即使拚盡全力想將2人都救出來，仍回天乏術。

據親友說明，這對新人原先預定好在年底舉辦更盛大的儀式慶祝，如今卻無法實現。而為查出發生車禍的主因，警方已展開相關調查，目前僅得知事駕駛並沒有酒駕的情形，車禍原因及責任歸屬仍有待釐清。