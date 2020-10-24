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9歲女童遭姦殺棄屍田裡 嫌犯被500鄉民刀斬圍毆致死

香港01 / 李納德
嫌犯被鄉民圍毆致死。圖取自推特
嫌犯被鄉民圍毆致死。圖取自推特

阿根廷早前發生一宗恐怖姦殺案，一個25歲案底累累的男子，涉嫌姦殺一個年僅9歲的小女孩，性侵、虐待後用硬物打死她，再將她棄屍田上。家人發現她失蹤後報警，連當地鄉民都合力緝犯，警方很快鎖定犯人，有意保密其身份，但由於有目擊者見過犯人在區內拖住慘死女童，比警方更快捉住他，更集結了500名鄉民將他圍毆致死，有人用刀斬、甚至想放火燒他，鄉民拍手叫好。

事件發生於阿根廷北部聖米格爾-德圖庫曼（San Miguel de Tucumán），上周日9歲女孩Abigail Riquel在一片田地上遭謀殺，驗屍報告顯示她曾被侵犯及性虐待，頭部重創而死。案情指，女童當天早上請求父母讓她到附近一個朋友的家裏玩，之後一直未回家，家人7個小時後開始四處尋找女孩，同一天他們在離家僅約400米的地方發現女孩的屍體。屍體面朝下，一半被埋住，頭上布滿污垢，全身赤裸衣服散落一地。驗屍報告指，她遭虐待時被殺，兇手想令她窒息，並不停用硬物打她的頭。

後來有目擊者報案，稱看到疑犯拖住女孩的手走到事發地點。有鄰居說案件的檢察官很早就將鎖定一個叫José Guaymas的男子，他在女童遇害前3天才出獄，雖然調查人員想將疑犯身份保密，但整個社區都知道這個男子，有多人目擊他接觸女孩。

當地傳媒報道，25歲男子José Guaymas在過去10年曾犯案19次，包括盜竊、毆鬥、搶劫、偷車等，案發前一周才從監獄獲釋，並返回在阿根廷北部聖米格爾-德圖庫曼，3天後不知所蹤。

警方隨即開始緝兇，但當地鄉民們早一步在一個叫El Manantial的街區找到Guaymas，將他綁到附近一座小山上，有目擊者表示當時有很多人抓住疑犯，「並用刀來斬他」，甚至有人試圖放火燒他。

當他們將犯人交給警察時，疑犯已氣絕身亡，目前未有任何人被捕。若疑犯還活着，他會被落案控告性侵及殺人罪，最高可判無期徒刑。Guaymas的律師稱，他原本已安排疑犯自首，因為他犯案後一度想自殺。女孩的父親事後受訪時表示，女兒知道犯人已為所作所為付出代價，終於可以安息，但仍難掩失去女兒的傷痛。

當地傳媒引述法醫報告指，Guaymas因內出血而死。一班憤怒的村民吊起他，用棍棒和瓶子毆打，並對他拳打腳踢，導致其肝臟及腎臟受創，打斷了他的一些肋骨。疑犯屍體半裸朝下，但現場仍有許多人試圖繼續襲擊，後來發現警方將他送院時已經死亡。網傳的私刑影片由幾個在場的鄉民用手機拍攝，並在網上瘋傳起來，從影片所見，疑犯半裸倒在地上滿身是泥一動不動，包圍他的鄉民中有人手持長刀。

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文章授權轉載自《香港01》

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