迪士尼白雪公主原型101歲逝世 兒：她100歲時還繼續跳舞

迪士尼1937年的經典動畫《白雪公主與七個小矮人》主角的原型錢皮恩（Marge Champion）10月21日在美國洛杉磯離世，終年101歲。她兒子格雷格（Gregg Champion）證實母親的死訊。不少網民在社交媒體上載她照片，以作懷念。

錢皮恩10月21日在美國洛杉磯離世。這位優雅的女士直到晚年為止，一直擔任舞蹈老師，並為許多電視節目和電影排舞，更曾在1975年奪得艾美獎最佳編舞的獎項。

錢皮恩的兒子格雷格表示，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，他過去6個月都與母親住在一起。他向媒體憶述母親的過去，並表示當錢皮恩100歲生日時，她仍繼續跳舞。

錢皮恩生於1919年9月2日，她身為好萊塢舞蹈教練的女兒，自小就開始學習舞蹈，並在14歲那年獲迪士尼團隊看中，她成為迪士尼《白雪公主》全男班製作團隊在研究肢體動作與舞姿時的參考對象，她會為團隊每個月表演一天或兩天，讓他們從中觀察其舉動，以令白雪公主的動作更加真實。除了白雪公主，她甚至為動畫團隊扮演其中一位小矮人。這項工作持續兩年。

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文章授權轉載自《香港01》