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一屍兩命！他殺了孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

聯合新聞網 / 綜合報導
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。圖擷取自YOUTUBE
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。圖擷取自YOUTUBE

日本發生一起震驚社會的殺人事件。一位名為千葉惠的女性，在去年5月後便失去聯繫。直到今年4月，才在山中發現她與懷胎2、3個月孩子的遺體。警方在10月14日以殺人罪逮捕了嫌犯，也是受害者丈夫千葉祐介。

根據日本媒體「文春Online」報導，受害者千葉惠本來在岩手縣一關市內的醫院工作，但從去年5月31日開始音訊全無，其他人傳LINE給她，也完全沒有已讀的通知。

她的丈夫千葉祐介則在當時供稱，5月31日當天早上和她吵了架，之後就沒看到她了。沒想在一年後案情水落石出，受害者早已被殺害，被棄屍在岩手縣的音羽山中，找到時已經化成白骨，因此難以確定死因和死亡時間，丈夫被捕後也坦承是殺人兇手。

受害者被企棄屍的岩手縣音羽山，如今已有人在此獻花弔唁。圖擷取自YOUTUBE
受害者被企棄屍的岩手縣音羽山，如今已有人在此獻花弔唁。圖擷取自YOUTUBE

報導指出，男女雙方結婚六年，嫌犯從學生時代起，就給人用功溫和的好好先生印象。當初結婚得子的時候，也樂得向周遭的親友們傳達喜訊，難以想像居然會痛下殺手。

職場的上司也說，嫌犯上班的態度一直都很好，沒印象他曾遲到早退或犯下什麼大錯，連要加班也是甘之如飴。如今捲入命案被逮捕，同事們都很驚訝，甚至還有人因此落淚。

上司表示，嫌犯在妻子失蹤的那時，還跟公司以「我要去找老婆」名義請假，還跟人聊到是不是該顧偵探幫忙找。如今回想起來，嫌犯在被逮捕前的這一年居然毫無動搖，絲毫看不出是個殘忍的殺人犯，實在令人難以置信。

日本 命案

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