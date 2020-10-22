快訊

用路人注意！新北中和家樂福旁瓦斯外洩 封閉4路口找洩漏點

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父火場救兩兒抓到「一手一腿」正感慶幸…最後仍是悲劇收場

聯合新聞網 / 綜合報導
扎克和哈利兄弟。圖取自SWNS.COM
扎克和哈利兄弟。圖取自SWNS.COM

一名爸爸讓兩個年幼的兒子在拖板卡車上過夜，卻在半夜遭遇火災，爸爸衝進火場救人，視線不佳之下抓到疑似兩個孩子的手臂，等逃出來才發現只有一人，另一個兒子因太遲救援不幸葬生火窟。

DailyStar報導英國一名爸爸尚恩（Shaun Harvey）擁有一對可愛的兒子，3歲的扎克（Zac）和4歲的哈利（Harley），尚恩某天讓小兄弟睡在宿營拖板卡車上，夜裡卻竄出火苗，車子瞬間燃燒。

尚恩冒著生命危險，穿過火焰和濃煙想救小孩，他在火海中抓到兩個疑似四肢的物體，以為是兩個兒子的手臂，趕緊把他們帶到安全之處。

等脫離險境後，尚恩定睛一看發現，他抓住的是哈利的一隻手臂和一隻小腿，等於只救出一人。儘管自己嚴重燒傷，他仍重返火場想救出扎克，但為時已晚，火已經大到無法進入。

在醫院被媽媽擁抱的哈利。圖取自SWNS.COM
在醫院被媽媽擁抱的哈利。圖取自SWNS.COM

哈利和尚恩被送醫，扎克則不幸葬生火場。哈利因大面積燒傷陷入昏迷，一度生命垂危，所幸後來順利甦醒，而且醒來時甚至知道弟弟已經過世了。尚恩的妻子愛琳（Erin）將這個悲傷的故事在Podcast上跟大眾分享，並表示哈利正逐漸康復。

英國 火災

延伸閱讀

邊餵奶邊捶打滿月嬰紓壓 女傭被判關9個月

日中學因疫情只能「遠距」參觀佛寺 老師還穿古裝cosplay

瞞報致癌風險？當嬌生成為「有錢任性」的藥廠巨獸

凱特舅舅公開發文罵哈利與梅根 威廉與哈利甭想和好？

相關新聞

父火場救兩兒抓到「一手一腿」正感慶幸…最後仍是悲劇收場

一名爸爸讓兩個年幼的兒子在拖板卡車上過夜，卻在半夜遭遇火災，爸爸衝進火場救人，視線不佳之下抓到疑似兩個孩子的手臂，等逃出來才發現只有一人，另一個兒子因太遲救援不幸葬生火窟。

日中學因疫情只能「遠距」參觀佛寺 老師還穿古裝cosplay

日本受新冠肺炎疫情影響，不僅禁止外國觀光客入境，連本國學生要出遊都受限。國中生預定要去古都參觀佛寺的校外教學都被迫取消，只能在教室透過影片遠距欣賞，並聽法師「隔空傳道」。

瞞報致癌風險？當嬌生成為「有錢任性」的藥廠巨獸

嬌生公司與消費者因爽身粉的纏訟已超過20年，但戰場仍持續延燒。繼加州、紐澤西州的勝利後，2018年公民團體與消費者又向前推進了一步。2018年7月在美國密蘇里州的集體訴訟中，密蘇里州法院裁定：嬌生公司應賠償包括「懲罰性賠償金」共46.9億美元，給原告22位罹癌婦女。

我們想繼續撰寫和閱讀海洋的訃聞？還是想讓孩子們繼承它的美好？

以拯救海洋為目的的「原始海洋計畫」計畫擴大使命，以協助增加魚類資源並穩定氣候。

首度破萬！日本9月外國遊客數1.37萬人 連12個月下滑

日本國家旅遊局21日發布估算數據指出，9月訪日外國遊客人數年減99.4%至1萬3700人，連續12個月下滑，但時隔半年後...

邊餵奶邊捶打滿月嬰紓壓 女傭被判關9個月

新加坡聯合早報報導，為發洩壓力，女傭為初生男嬰餵奶時，竟緊握拳頭打男嬰背部三次，因用力過猛導致男嬰大哭，身上出現淤青，母...

IG遭歐盟調查 外洩未成年用戶資料

因為對未成年用戶的資料保護不周，Instagram遭到歐盟調查。從去年開始，經過愛爾蘭數據保護委員會的調查，認為Instagram沒有妥善保護未成年用戶的資訊...

日本擬修法減塑 強制大企業回收塑膠

為響應減塑風潮，日本政府將推行大型企業強制回收塑膠垃圾政策。日本環境省、經濟產業省20日宣布一項政策，計劃從2022年4月起，要求大型企業必須強制回收塑膠廢物...

影／密切關注軍機動向 伊德利卜的「人肉預警雷達」

伊德利卜是敘利亞政府軍與反對派武裝交戰的前沿，那裡的平民正遭受政府軍以及俄軍空襲的威脅...

「本店，敗給新型冠狀病毒了」咖啡店關店公告SNS上成話題

已於9月25日結束營業後關店的是，位在日本愛知縣名古屋市中村區的「THREE PLACE」。它作為1間於去年2月開幕的咖啡簡餐店，過去在中午都會因為周邊企業的員工們前來吃午餐而熱鬧不已...

影／NASA創舉！探測器輕觸小行星採樣 探索太陽系起源

美國太空總署（NASA）達成重要里程碑，探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）短暫登陸一個距離地球1億英里的小行星...

怎麼會站著？日本車站顯眼指標「不擋路」 設計原因曝光

明明貼在地板上，看起來卻像是突出來的指引標示，在網路上因「好有趣」、「嚇了一跳」而蔚為話題。藉由年輕人的提案，目前它正如願成為了「顯眼」的存在...

熱門新聞

美佈道家驚世預言：川普將勝選、五年後彗星撞地球

美國大選評析／拜登兒子醜聞延燒 為何成不了「十月驚奇」？

朱利安尼再爆料！拜登兒子竟是蘿莉控 與未成年發生不當關係

鴻海為什麼不能直接打包離開威斯康辛？原因在此

知情人士：阿斯特捷利康疫苗試驗 死亡志願者並未接種

創報38年首度表態「今日美國報」背書挺拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。