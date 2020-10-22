父火場救兩兒抓到「一手一腿」正感慶幸…最後仍是悲劇收場

一名爸爸讓兩個年幼的兒子在拖板卡車上過夜，卻在半夜遭遇火災，爸爸衝進火場救人，視線不佳之下抓到疑似兩個孩子的手臂，等逃出來才發現只有一人，另一個兒子因太遲救援不幸葬生火窟。

DailyStar報導，英國一名爸爸尚恩（Shaun Harvey）擁有一對可愛的兒子，3歲的扎克（Zac）和4歲的哈利（Harley），尚恩某天讓小兄弟睡在宿營拖板卡車上，夜裡卻竄出火苗，車子瞬間燃燒。

尚恩冒著生命危險，穿過火焰和濃煙想救小孩，他在火海中抓到兩個疑似四肢的物體，以為是兩個兒子的手臂，趕緊把他們帶到安全之處。

等脫離險境後，尚恩定睛一看發現，他抓住的是哈利的一隻手臂和一隻小腿，等於只救出一人。儘管自己嚴重燒傷，他仍重返火場想救出扎克，但為時已晚，火已經大到無法進入。 在醫院被媽媽擁抱的哈利。圖取自SWNS.COM

哈利和尚恩被送醫，扎克則不幸葬生火場。哈利因大面積燒傷陷入昏迷，一度生命垂危，所幸後來順利甦醒，而且醒來時甚至知道弟弟已經過世了。尚恩的妻子愛琳（Erin）將這個悲傷的故事在Podcast上跟大眾分享，並表示哈利正逐漸康復。