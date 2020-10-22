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日中學因疫情只能「遠距」參觀佛寺 老師還穿古裝cosplay

聯合新聞網 / 綜合報導
靜岡縣的國中取消校外教學，改在教室遠距參觀佛寺。圖取自NHK
靜岡縣的國中取消校外教學，改在教室遠距參觀佛寺。圖取自NHK

日本受新冠肺炎疫情影響，不僅禁止外國觀光客入境，連本國學生要出遊都受限。國中生預定要去古都參觀佛寺的校外教學都被迫取消，只能在教室透過影片遠距欣賞，並聽法師「隔空傳道」。

NHK報導，靜岡縣長泉町立北中學校15日原本要展開為期三天的校外教學，前往奈良的藥師寺和京都參觀，但受疫情影響被迫取消。

不過校方依然安排約190名國三學生坐在教室，利用遠距直播，透過即時影像和聲音欣賞佛寺之美，並請來藥師寺的住持教導該寺的歷史、佛教等知識。住持透過視訊安慰學生，指校外教學中止大家都有責任，不要淨責怪老師，盡各方一切最大努力的成果就是這個遠距旅行，不過在視訊過程中偶爾會出現收訊不良的情況。

靜岡縣的國中取消校外教學，改在教室遠距參觀佛寺。圖取自NHK
靜岡縣的國中取消校外教學，改在教室遠距參觀佛寺。圖取自NHK

另外由於無法前往京都，校方還是安排學生在校體驗當地傳統和菓子製作活動，透過專業師傅的影片教學，讓學生從揉麵糰開始，親手製出各式花朵造型的菓子點心。

學生表示，先前為了旅行更努力用功，覺得能親自到當地參加會更開心，但在這個非常時期也沒辦法，只能期待下次出遊的機會了，也會好好珍惜到畢業前和同學在一起的時光。

網友表示：「老師也太用心，還刻意穿上平安時代的衣服cosplay」、「為什麼要聚在一起看，在家看不就好了」、「很久以前就有在Google Earth旅行的人了」、「只想知道這樣要不要收錢」、「至少要用VR才潮吧」、「好可憐……」。

疫情 京都 新冠肺炎 直播

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