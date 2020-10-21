IG遭歐盟調查 外洩未成年用戶資料

因為對未成年用戶的資料保護不周，Instagram遭到歐盟調查。從去年開始，經過愛爾蘭數據保護委員會的調查，認為Instagram沒有妥善保護未成年用戶的資訊，甚至有洩漏嫌疑，歐盟也隨即介入調查，但Instagram的上層公司Facebook則反駁，認為資訊曝光與否完全可以由用戶自行設定，平台不該負全責。

Techcrunch報導，愛爾蘭數據委員會盯上Instagram大約是一年多前的事情，由美國網路數據學家David Stier著手調查，而他的調查揭露Instagram沒有妥善保護未成年用戶的個人訊息（如email、手機等），至少造成上千名未成年兒童的個人資訊曝光。

《電訊報》報導，Stier認為，當用戶將自己的帳戶更改為「商業帳戶」，等於自動曝光了用戶的聯絡資訊，而Instagram應該要保護未成年的用戶，避免他們更改為會曝光個人訊息的商業用戶。

然而對此，Instagram的母公司Facebook卻不以為然，認為這本來就是平台功能，使用者在切換之前必須要很清楚了解規則，因此未成年用戶切換帳戶性質，導致曝光個人訊息，不該全部怪罪於平台處理不當，而且就切換到商業帳戶，也可以調整個人訊息曝光程度。

不過對此，歐盟相關單位已經介入處理，並且指出Instagram在處理未成年訊息隱私上「有問題」。愛爾蘭數據保護委員會表示，會著手調查Instagram如何處理未成年的訊息，主因是該平台以分享照片為主，比起Facebook，年輕用戶更多，當然不乏大量年輕人。

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