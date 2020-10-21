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日本擬修法減塑 強制大企業回收塑膠

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
據估計，每年有超過800萬噸的塑膠廢物流入海洋，造成微塑料污染。（photo byneedpix）
據估計，每年有超過800萬噸的塑膠廢物流入海洋，造成微塑料污染。（photo byneedpix）

為響應減塑風潮，日本政府將推行大型企業強制回收塑膠垃圾政策。日本環境省、經濟產業省20日宣布一項政策，計劃從2022年4月起，要求大型企業必須強制回收塑膠廢物，雖然免除中小企業義務，但也敦促它們加強回收，目標是在2030年時，將一次性塑膠廢物總量減少25％。

根據《東京新聞》與《共同社》報導，日本環境省、經濟產業省20日宣布一項政策，要求大量排放塑膠廢物的企業必須強制回收，政府計劃將從2022年4月起開始實施，以提升企業活動中塑膠廢物的低回收率。兩省擬在明年的通常國會提交法案，目標向大型企業要求強制回收塑膠垃圾。

根據該政策，大量垃圾產生者須將塑膠與其他垃圾分類，然後移交給回收公司；雖然免除中小企業的義務，也將敦促它們加強回收。日本政府已於今年決定完全回收家庭每年產生的約429萬噸塑膠廢物，但一些市政當局仍沒有收集塑膠包裝垃圾的系統，例如食物托盤、瓶子等，而玩具和文具等物品大多被焚化或傾倒在垃圾掩埋場。

另外，兩省官員在小組會議上提議，要求零售商和餐館減少使用吸管和勺子等一次性塑膠餐具的使用，並增加生物可分解塑膠的使用。

日本政府目前正在推動塑膠減量及回收，以節約資源和控制污染，目標是2030年時將一次性塑膠廢物減少25％。據估計，每年有超過800萬噸的塑膠廢物流入海洋，造成微塑料污染，其中降解的塑料小塊會吸收有害的化學物質，並在魚、鳥和其他動物進入食物鏈的過程中，累積於牠們體內。

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日本 吸管

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