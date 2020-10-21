影／NASA創舉！探測器輕觸小行星採樣 探索太陽系起源

美國太空總署（NASA）達成重要里程碑，探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）短暫登陸一個距離地球1億英里的小行星貝努（Bennu），成功採集樣本帶回地球研究，將有助於探索太陽系起源。

「歐塞瑞斯號」花四個小時降落靠近貝努崎嶇不平的表面後展開任務。NASA為此準備了12年，任務費時卻只有短短16秒。探測器精巧地將長約3.35公尺的機械手臂自動伸向約籃球場大小的碎石，在接觸貝努表面的五秒鐘內噴出加壓氮氣，攪動小行星表面物質並採集樣本。之後，歐塞瑞斯號就啟動推進器，離開貝努。

當美東時間20日下午6時12分（台灣時間21日清晨6時12分）宣告「登陸確認，正在採樣」時，位於科羅拉多州任務中心內的科學家紛紛爆出歡呼。

歐塞瑞斯號完成時間比原訂時程還早18分鐘半，由於資料傳輸速度較快，預計明日可收到第一批畫面，屆時歐塞瑞斯號已遠離貝努，但得等24日才能知道是否採集足量塵埃樣本。

如果歐塞瑞斯號2023年9月成功返回地球，它收集的樣本量將是自阿波羅登月時代以來最大量的，科學家希望這有助於解開太陽系的起源之謎。

科學家認為，早期撞擊地球的小行星及彗星可能釋放出有機化合物和水，讓地球誕生生命。貝努的採樣在進行原子級分析後，可以提供這項假設的關鍵證據。