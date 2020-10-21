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「本店，敗給新型冠狀病毒了」咖啡店關店公告SNS上成話題
已於9月25日結束營業後關店的是，位在日本愛知縣名古屋市中村區的「THREE PLACE」。它作為1間於去年2月開幕的咖啡簡餐店，過去在中午都會因為周邊企業的員工們前來吃午餐而熱鬧不已。
然而今年春天以後，由於新型冠狀病毒的影響導致情況完全改變，因此已於先前決定結束營業。
這樣的店在關店後，於店鋪入口貼出了寫有「本店，敗給新型冠狀病毒了。」的公告。而在公告的下方，則以小小的文字寫著這樣的文章。
感謝各位在平常光顧本店。
我們將於2020年9月25日關店。
開店以來有許多顧客前來光顧，我們打從心裡致上謝意。
真的非常感謝各位。
此外，今後也懇請大家多光顧St. Moritz的各店鋪。
St. Moritz是THREE PLACE的營運公司所經營的老牌喫茶店。
針對張貼出來的公告中所包含的想法，公關負責人員說明表示：「直接用了會長在員工們面前所說的話。」
據了解，當時是想著不去修飾事實、不裝模作樣，並加上幽默感讓它不會變得沉重。
這張公告在推特(Twitter)上也受到介紹，並出現了「是第一次看到這麼幽默的關店告示」、「傳達出了『這間店的營運公司還沒被打敗』呢」等留言。
公關負責人員表示：「因為先前也曾對民眾會如何解讀感到擔心，因此現在鬆了一口氣。」
據了解，雖然現已暫時關店，但為了在名古屋市內的其他場所，開設繼承THREE PLACE這個名字的店鋪，目前正在著手進行準備當中。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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