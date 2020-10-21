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怎麼會站著？日本車站顯眼指標「不擋路」 設計原因曝光
明明貼在地板上，看起來卻像是突出來的指引標示，在網路上因「好有趣」、「嚇了一跳」而蔚為話題。藉由年輕人的提案，目前它正如願成為了「顯眼」的存在。
位在日本三重縣桑名市的桑名站，以橋來連接東西兩側、全長約180公尺的自由通道已於今年8月完工。而在近畿日本鐵道（以下簡稱近鐵）與養老鐵道的驗票口前地板上，雖然指引標示圖（1.2公尺x 2.3公尺）是被貼著的狀態，但從遠處看起來卻像是站立著一般。
此為利用了眼睛錯覺的「錯視指標」。根據近鐵指出，是由年輕員工提案表示如果採用這個方式如何。該車站包含JR在內共有3條路線行駛，雖然想要讓乘客不要搞錯驗票口，但若在通道上設置了真的指引看板便會妨礙通行。利用錯視指標除了不會擋路外，因為罕見也能夠吸引民眾注意更是它的優點。
利用錯視指標的指引標示，在去年1月於東京都的羽田機場國際線航站樓站，由京急電鐵首度於全國的車站內導入。近鐵在三重縣四日市市的阿倉川站也採用了錯視指標，而目前也正在商討擴展至其他車站。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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