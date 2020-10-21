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馬來西亞醫護驚喜送蛋糕慶生 隔離女感動落淚：他們已很累
馬來西亞新冠肺炎疫情嚴重，確診人數不斷上升，前線醫護為抗疫忙過不停。日前當地一名女大學生分享一宗疫下暖心好事，她接受隔離期間撞正生日，原以為要一個人在隔離宿舍內獨過，但一班醫療人員竟趁巡房時間送上驚奇，為她送上蛋糕兼唱生日歌！女生感動落淚，也心疼醫護們累得要命還要逗他人開心，網民看後大讚是疫情下令人覺得世界很美好的新聞。
馬來西亞新冠肺炎確診人數不斷上升，日前一名就讀馬來西亞北方大學的女生在社交網絡分享影片，只見一班全套防疫裝備的醫療人員拍門獻唱，身體左搖右擺合唱生日歌，並為女生送上生日蛋糕，但該處是隔離宿舍，醫護人員沒有進房，祝賀壽星女後就離開，但足以令她落淚。
這名女大學生Khiera Wzag接受當地傳媒訪問時透露，她因為有親人確診，被界定為密切接觸者須隔離14天。隔離時政府提供了所有必需品，但那裏的生活非常苦悶，家人們起初很擔心。
早前北大副校長和一班接受檢疫的學生進行了視像通話，副校長關心他們的健康狀況，Khiera Wzag透露自己有點難過，因為要在生日當天獨自留在隔離宿舍內過生日，副校長提前祝她生日快樂。沒想到在生日當天的午飯時間，醫護人員像往常一樣敲房門巡房，問這是否「Khiera Wzag」的房間，待她回應後，醫護們突然一起唱生日歌，並送上生日蛋糕，她沒想到有人會留意到自己生日，當場感動落淚。
Khiera Wzag表示，醫護連日來工作忙碌，「他們已經很累，但仍花時間逗其他人開心，讓我非常感動」。她於本月18日已結束隔離，大讚隔離期間所有物資都很充足，並鼓勵其他隔離者保持樂觀。
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文章授權轉載自《香港01》
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