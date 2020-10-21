NASA探測器輕觸貝努小行星 採樣探索太陽系起源

美國國家航空暨太空總署（NASA）的無人探測器「歐塞瑞斯號」今天短暫觸及一顆小行星遍布圓石的表面，在距離地球3億3000萬公里遠之處，以精確操作方式蒐集石塊和塵埃樣本。

這項「一觸即離」（Touch-And-Go, TAG）的任務由洛克希德馬丁公司太空業務分部（Lockheed MartinSpace）負責在美國科羅拉多州丹佛市管理，當管理中心於格林威治時間22時12分（台灣時間21日清晨6時12分）宣告「著陸、正在採樣」時，科學家們紛紛爆出歡呼。

歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）的歷史性任務歷時12年籌備，只為在直徑約490公尺的小行星貝努（Bennu）上停留關鍵16秒，並在這段時間內執行極為細緻的自主操作，迅速抓取至少60公克的小行星表面物質，科學家期望藉此解開太陽系起源之謎。

如果歐塞瑞斯號成功於2023年9月返抵地球，將是自1960到1970年代阿波羅（Apollo）計畫以來，帶回最多太空樣本的一次任務。

NASA科學家塞勒（Michelle Thaller）表示：「我們認為，實際上或許可以得知太陽系過去的雛形、數十億年前化學組成的初始狀態。」

她說：「我們在那裡尋找的是我們自身的起源，所以我們才遠赴貝努，帶一點上面的物質回來。」

NASA從太陽系約50萬顆小行星中選出貝努，因為貝努運行軌道近似地球繞行太陽的軌道，體積大小適合科學研究；此外，貝努也是NASA已知最古老的小行星之一。

歐塞瑞斯號大小相當於一輛大貨車，在朝向貝努北極的「夜鶯隕石坑」（Nightingale crater）著陸的最後階段，減速到每秒僅移動10公分。

接著，歐塞瑞斯號把機器手臂伸向直徑8公尺、約為3個停車位大小的目標區域，然後噴出加壓氮氣，攪動小行星表面物質，並攫取樣本。之後，歐塞瑞斯號就啟動推進器，離開貝努。

歐塞瑞斯號完成這些動作的時間比原本宣布的時程還早18分鐘半，預計明天傳回第一批畫面，屆時歐塞瑞斯號已遠離貝努，資料傳輸速度比較快。但要得知探測器是否成功採集到足量塵埃樣本，得等到24日。

洛克希德馬丁公司的任務經理巴克（Beth Buck）解釋，要實際著陸在小行星上是不可能的事，「所以只能輕觸表面」。

科學家致力研究太陽系內小行星的組成，因為小行星與行星的物質成分相同。