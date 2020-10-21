診斷應剖腹卻用自然產？婦女轉院生 嬰兒的頭被拉到斷

根據外媒報導，巴西北部一家位在帕拉州貝倫的聖塔卡薩德米塞里科迪亞(Santa Casa de Misericórdia)醫院，本月16日發生一起分娩慘案。一名婦女被送達醫院後，似乎違反原處置醫師堅持必須剖腹產的醫囑，在用自然產的方式為孕婦接生時，因嬰兒有肩難產問題，導致院方醫護人員在用力催生的結果下，只拉出了嬰兒的頭，院方為此感到遺憾。

一名26歲、懷有八個月身孕的婦女，原本在歐倫附近的醫院就診。當時醫院即診斷孕婦體內的嬰兒罹患有畸形肩難產併發症，在婦女被轉至貝倫的醫院時，陪同的工作人員告知診斷希望以剖腹產方式分娩。但聖塔卡薩德米塞里科迪亞的醫護人員並未遵照原診斷結果，在催生時要婦女用力推，全程以自然產方式進行，導致嬰兒只被分娩出頭部，在醫護人員的拉扯下，還把嬰兒的頭扯斷了。

現年25歲的丈夫詳述妻子的轉院過程。他表示他們於16日清晨6點到達醫院，由東北帕拉的歐倫市轉院到貝倫的聖塔卡薩德米塞里科迪亞醫院，「我們的醫生把她送到貝倫，並在紙上說，嬰兒只有經過手術才能出生。」根據警方的報告，醫院似乎在等家屬是否能付掛號費，孕婦在等待了3個多小時才被送往分娩室。

陪同的家屬多次向參與分娩的醫護人員告知，病人無法正常分娩，但仍聽見醫生要求婦人用力推。最後因推得太厲害，以至於胎兒的頭部掉到護士的手，然後再跌落在地板上，之後再做手術移走胎兒身體的其他部分。根據丈夫的說法，妻子在生完後知道孩子死了，但並未讓她知道是在什麼情況下死了。他說：「我們認為最好不要告訴她。這是與妻子的第一個孩子。」

該間醫院雖聲稱，嬰兒在孕婦體內已死亡，但仍舊解僱了涉及該起事件的相關醫護人員。

一般來說，若胎兒出現幾種畸形，並引起罕見的產科併發症，其中一種急症即是肩難產，意即胎兒頭在外但身體卻沒過。醫學文獻中規定醫護的操作主要在去除胎肩，從而釋放嬰兒的其餘身體。但是，該團隊未能成功執行該項程序。孕婦在陰道分娩困難的情況下，被送往貝倫的勞工醫院。

該名胎兒目前已在Renato Chaves科學技術中心接受屍體檢查。該起事件震驚了巴西當地，該州州長Helder Barbalho當日即用推特向受到意外的家屬慰問，並表示會嚴格調查此案，立即遣散涉及此案的醫護人員。