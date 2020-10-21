台裔美籍市議員吳弭（Michelle Wu），宣布參選2021年的波士頓市長。

35歲的吳弭，2013年踏入政壇，成為波士頓13位市議員中第二位女性議員，也是當地首位亞裔美籍議員；並在2016年到2018年間，擔任市議會主席。

父母是來自台灣的移民，吳弭從小在芝加哥長大，「身為一個移民的女兒，我一直以來的目標就是找到一個穩定的工作，讓自己免於麻煩就好。我從沒想過要參政。」吳弭告訴CNBC Make It的記者。

母親罹精神病，她關注公共政策

台裔美籍市議員吳弭（Michelle Wu），宣布參選2021年的波士頓市長。擷自吳弭臉書

2003年，吳弭得到美國總統獎學金到哈佛讀經濟學；但當她大學畢業開始工作時，母親突然罹患精神疾病，她被迫成為家中支柱，撫養16歲和10歲妹妹，並照顧生病的母親。

「從那時開始，我感受到政策的重要性，整個社會結構、系統、政府角色，對我們日常生活的影響。我的妹妹們是否能得到好的教育，媽媽的健康問題是否被照顧到，」吳弭說。

2009年，吳弭進入哈佛法學院就讀，並帶著媽媽與妹妹移居波士頓。2012年，她當時的教授華倫（Elizabeth Warren）代表民主黨競選麻州參議員，吳弭自告奮勇加入競選團隊，有了第一次選戰經驗。

2013年，吳弭決定投入波士頓市議會選舉。當時，議會只有一位女性議員普萊莉（Ayanna Pressley），旁人都認為吳弭沒有勝算。但她將自己家庭的困境與市政做連結，主張政府與人民間不應該存在鴻溝，最後打破眾人眼鏡順利當選，成為第二位女性市議員。

2019年，波士頓市議會更迎來大轉變——史上第一次女性議員人數超過男性，有色人種議員也佔了大多數。「議會的轉變與多元性，顯示了人們感受到與政府的連結，他們可以被反映，也能成為政府的夥伴，」當時以最高得票率當選的吳弭說。

政策關注居住正義、平等受教權

身為兩個孩子的母親，吳弭關注受教權以及氣候變遷正義。她說，「想到我的孩子們將在這裡成長，還有他們的朋友，以及後面世世代代的孩子，就知道此刻我們肩頭背負的任務。每一個可能的行動都要大膽嘗試，因為我們身處如此重大的轉變時刻。」擷自吳弭臉書

吳弭認為，波士頓正面臨史無前例的時刻：肺炎疫情、經濟衰退、種族歧視、氣候變遷；「我們有很好的資源、行動力與創意，需要一個強而有力又勇敢的領導，提振我們的社群。」

吳弭的政策主軸鎖定在可負擔住宅、公共健康、削減族群間的財富差異、受教權普及化、氣候變遷正義等。團隊指出，僅1/3的波士頓居民擁有自己的住宅，1/2以上的租屋族背負沈重的租金壓力；藉由擴大投資社會與合作住宅，提供居民可負擔的住屋選擇。

族群的貧富差異也是波士頓的一大問題。數據顯示，白人中產家庭的淨值是24萬7500美金，黑人家庭卻僅僅只有8塊美金，差異甚大。吳弭認為，透過調整市府的財政分配，有機會挹注更多資源給弱勢群體。

身為兩個孩子的母親，吳弭也關注受教權以及氣候變遷正義。她說，「想到我的孩子們將在這裡成長，還有他們的朋友，以及後面世世代代的孩子，就知道此刻我們肩頭背負的任務。每一個可能的行動都要大膽嘗試，因為我們身處如此重大的轉變時刻。」

選舉將在2021年11月2日舉行，爭取第三次連任的現任市長華爾希（Marty Walsh），和吳弭的昔日戰友市議員坎伯（Andrea Campbell），都將是強勁對手。如果吳弭當選，她將成為波士頓首位女性、非白人市長。

「全文轉載自未來城市(母罹精神病 她邊扛家計邊讀哈佛 35歲台裔議員參選波士頓市長)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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