商業捕撈漁獲耗竭 專家：可改吃水母

在商業捕魚的永續性快要消失下，人類或許可以思考改吃水母(海蜇皮)！澳洲有科學家指出，因為商業捕撈的關係，海洋中目前已有15種魚類已經瀕臨絕種，再這樣下去，海洋資源將被利用殆盡，因此她建議人類多吃點水母，因為比起一般魚類，水母數量恢復較快，也不難吃，適合做為一般漁產的替代品。

根據《英國廣播公司》報導，澳洲科學家麗莎安‧蓋希文指出，海洋目前有至少90種可商業捕撈的魚類正面臨絕種的危機，這顯示目前人類的捕魚模式需要改變，否則人類香很快用光海洋的魚類資源，她建議人類多吃一點水母，因為水母同種之間看似不同的個體其實都是複製體，因此捕撈後數量恢復的速度比一般魚類還要快。

「水母就像是可再生的魚類資源。」蓋希文說，與蘋果樹的道理很像，如果農夫將蘋果樹上所有蘋果都摘下來，蘋果樹之後還會結果，有時候還會產生更多蘋果，不過她也提醒，畢竟生物繁衍有其規律，人類也不能無限制大規模捕撈水母，否則也會出現過度捕撈、漁產浩劫的悲劇。

她分析，水母的個體普遍算大、目前的數量真的很多，有時候開船過去都會碰到大片的水母海，感覺人類都可以在上面行走，而且在澳洲他們有發現如藍鯨脂水母、棕水母等很多種可食用的水母，人類食用水母的習慣也已經維持上千年，中國等地的人們更將水母視為高等的精緻料理。

「而且水母每100公克的熱量大約只有40卡，對身體負擔不大。」蓋希文指出，水母就像是具有蛋白質的萵苣，雖然對很多人來說吃起來像是小黃瓜與橡皮筋的綜合體，但在人類商業捕魚模式改變迫在眉睫之際，需要尋找其他替代物種，試圖讓人類對海洋可以更永續的利用。

【更多精采內容，詳見 】