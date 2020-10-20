麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到新鮮剛炸好薯條

英國麥當勞前員工安普婷（Amber Upton）分享在麥當勞工作時發現的內幕，例如顧客點到新鮮薯條的秘訣。

安普婷說麥當勞薯條都是分批炸熟再加鹽，所以如果想吃新鮮薯條，「就要求薯條不加鹽。」至於肉品則全部是冷凍的，不是使用新鮮肉。蘋果派則是製作耗時最長的品項。

安普婷透露，得來速客人在車上發出的聲音，麥當勞員工全都聽得到：「即便員工還沒打招呼，或要處理手邊的事先按暫停，我們仍能聽見客人的聲音... 很多人出言不遜！」

一名曾在麥當勞上班的員工完全贊同安普婷的論述。另一名網友發現得來速的秘密後，表示以後去點餐「開走前要一路保持沉默。」但是，一名網友表明自己曾點過不加鹽薯條：「結果當場被拒絕，對方還擺臭臉給我看。」