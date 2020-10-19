韓國17歲少年接種流感疫苗後死亡 死因未明

韓國一名17歲男子接種流感疫苗，2天後死亡。 韓國疾病管理廳通10月19日稱他14日在1間民間醫療機構免費接種流感疫苗，事前事後都沒異常反應，但在16日死亡。

少年來自仁川，他14日透過國家的免費流感疫苗接種計劃注射疫苗，16日早上死亡。

疾病管理廳廳長鄭銀敬稱，他在接種疫苗後沒有表示出現任何副作用，以及他在接種後一段時間後才死亡，故須先確定他的死因。

韓聯社在報道中指出，部分政府採購的疫苗在運送過程中曾處於室溫中。惟鄭銀敬指，少年接種的疫苗在運送過程中沒有出現問題。

雖然暫時未知少年之死與疫苗是否有關，但近月消息已足以讓韓國民感到憂慮。韓國10月4日及5日先後公布，合計有2297人曾注射暴露在室溫環境中的疫苗。有人報稱不適，包括發燒及發冷。9月當局亦曾因578萬支疫苗中有部分暴露在室溫環境中，暫停免費疫苗接種計劃。

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文章授權轉載自《香港01》