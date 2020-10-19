日實體唱片業不敵疫情 唱片行掀倒閉潮

日本實體唱片業挺過數位化浪潮，如今卻敵不過疫情，紛紛倒閉。不同於歐美數位和串流音樂盛行，日本擁有龐大的實體唱片銷售市場，反而數位音樂發展不易，如今卻因為疫情影響，實體唱片銷量行大受打擊，許多歷史悠久的獨立唱片行紛紛倒閉。

樂迷熱愛實體唱片

Japan Times報導，不同於全世界各地因數位化對實體唱片業的打擊，日本的唱片行反而一直在興盛，樂迷格外熱愛黑膠唱片收藏。根據數據統計，2010年，日本的黑膠唱片銷量為10萬多張，但此後一直穩定上升，不到十年年銷量就暴增了十倍，實體專輯的銷售也穩健成長。

「任何想收藏實體唱片的樂迷，第一個一定會想到日本。」在東京澀谷經營唱片行長達20年的小也正十表示，然而挺過數位浪潮，卻敵不過疫情，由於人們在家中避疫，實體唱片店也面臨生存挑戰。過去小野所經營的RECOfan Shibuya是樂迷的聖殿，收藏了將近30萬張唱片，然而在疫情衝擊下只能無奈結束營業。

唱片行倒閉潮

NEWSTRAL報導，回顧日本的唱片進化史，雖然數位浪潮有所影響，但實體銷售的地位屹立不搖。Disk Union的發言人佐藤表示，專輯是實際的東西，「讓人們感覺有東西握在手上。」

然而疫情下除了RECOfan Shibuya倒閉，也有許多歷史悠久、存在日本各地的小型唱片行都因顧客不上門，負擔不起租金兒無奈宣布關閉，這讓老樂迷十分不捨。45歲的鶴川哲也表示，自己是老樂迷，每月都會特意坐車來到市中心挑選CD，認為這些商店對於40歲以上，甚至是退休人士都是重要的回憶。

在獨立商店之外，大型連鎖店如HMV等，由於不只靠賣專輯，還有售賣書籍、周邊產品等，且有完善的電商通路，受影響較小，但致力維護獨立唱片行的民團仍認為，希望老樂迷不要放棄，也鼓勵老唱片行建置網站、走向電商，保存實體專輯的珍貴文化。

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