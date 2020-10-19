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高山冰川融化 專家提醒海嘯危機

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
研究發現，阿拉斯加冰川崩解與氣候變熱有關。(Photo by Jiuguang Wang on Flicker under Creative Commons license)
研究發現，阿拉斯加冰川崩解與氣候變熱有關。(Photo by Jiuguang Wang on Flicker under Creative Commons license)

氣候變暖，高山冰川崩解恐釀成海嘯威威脅生命財產安全。科學家研究美國阿拉斯加高山冰川後發現，隨著氣候暖化，高山的積雪已開始融化而提高造成大型山崩的可能性，一旦落入海洋恐造成海嘯，為人口密集區域帶來性命威脅。

據《衛報》報導，科學家指出，阿拉斯加巴里阿姆峽灣上一世紀就開始崩塌並在10年前開始加速，一旦繼續滑動，形成的海浪將衝擊到附近船隻及數百公尺外的山域。對此，在今年5月，14位地理學家就向阿拉斯加政府提出警告表示，1年內將可能出現崩塌，20年內機率則提高到極有可能。

據《新聞週刊》報導，這群科學家表示，由於巴里阿姆峽灣部分是由巴里阿姆冰川支撐，但冰體在過去10年明顯消退而讓山坡更不穩定。由於山坡已緩慢下滑，一旦出現突然崩塌將會形成快速移動的土石流，而在附近峽灣形成數十公尺高的海嘯。

2015年，在一處數十年就開始滑動的山坡出現類似土石流而形成海嘯，讓塔安峽灣高193公尺內的樹林全毀於一旦。而且科學家艾琳•貝塞特•基頓經過分析30年的衛星照片後發現，在阿拉斯加聖伊利亞斯與冰川灣所發生土石流都與暖冬有關。

加拿大卡爾加里大學科學家丹•舒加爾也表示，隨著冰川消退，讓冰湖開始成長，18年內其數量與大小都增加了50%。在海洋上，由於冰川消退而讓峽灣變長，過去被冰掩蓋的山坡目前已都是水。過去100年來，145件紀錄最高的海嘯有10件發生在冰川高山地區，例如1958年，利圖亞峽灣土石流形成524公尺浪高則是有紀錄以來最高。

對此，專家希望藉由安裝感測器來測量滑動，以便預期山坡何時可能出現崩塌。另一名科學家海格曼表示，「山坡可能受到支撐山坡底部的冰川消退而加速滑動，當溫暖的溫度造成冰山消退，山坡便會自由移動。」

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海嘯 阿拉斯加

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