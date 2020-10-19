幼時罹罕病他被宣判無法正常行走 16年特訓變成健身教練

24歲英國男子瓊斯（Zachary Jones）8歲時被診斷出罹患小兒股骨頭缺血性壞死（Perthes Disease），醫生更斷言他終生無法正常走路。但是瓊斯克服身體疼痛及限制，自行摸索出站立、走路、跑步的方式，成為健身教練。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，瓊斯曾因疾病被迫放棄最喜歡的運動，還坐了2年輪椅、數個月不能到校上課，醫生甚至建議瓊斯不要在他的右腿上施加任何重量。

小兒股骨頭缺血性壞死症好發在2到12歲孩童，機率約是1/9000，男孩約為女孩的4倍，可能會引發股骨頭變形及關節炎，真實原因不明。

瓊斯回想當時被醫生宣告疾病，心都碎了：「我非常震驚，覺得未來不再有趣正面。我想成為足球隊員，卻被宣判夢想永遠不能實現。」

但瓊斯不想屈服，他試著每天練習站立，並讓自己從仰賴輪椅到用拐杖就能行走。瓊斯分享艱辛過程：「疼痛難以忍受，而且會不斷跌倒，不過我始終堅持嘗試，直到有一天我終於能從使用輪椅晉級到拐杖。」

瓊斯10到12歲使用拐杖輔助走路，漸漸地他越走越快，從2個拐杖進階到只要1個拐杖。16歲時，瓊斯病情好轉，他開始上健身房並愛上健身：「你絕對看不出來我有病。」瓊斯說，自己現在可以負重100公斤深蹲。

瓊斯表示，自己也曾痛哭流涕、怨天尤人，還因為身體的不同被霸凌。現在，他透過自身故事在IG上鼓勵人們不要放棄追逐夢想，也希望跟他一樣受苦的孩子們能懷抱希望。