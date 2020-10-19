父母留4兒女顧家去參加葬禮 返家後小孩竟「全被砍死」

日前在印度馬哈施特拉邦（Maharashtra）的一間農場內發生了可怕的殺人事件。一名在該農場工作的男子，因參加親戚的葬禮，所以帶著妻子與家中的大兒子一同前往，僅留下4名兒女在家，但卻在回家後發現4名小孩都被人用斧頭砍死，且傷口都相當深。

據印度媒體《今日印度》報導，梅塔布（Mehtab Bhilala）夫婦育有2個女兒、3個兒子，平時一起住在父親工作的農場裡，以父親的農務工作支付房租、養家餬口。日前因遇親戚過世，梅塔布便帶著妻子與大兒子前往市區參加葬禮，留下4名小孩顧家，並預計於16日返回。

但於16日一早，農場主人發現梅塔布一家所居住的房子似乎很久沒動靜，入屋察看後才發現孩子們都躺在血泊中，已經沒有了呼吸，身旁還有沾滿血跡的斧頭。據印度警方調查指出，4個孩子年齡介於3歲至12歲，且屍體的脖子上都有相當深的傷口，屍體旁還有一把染血的斧頭，以此推測孩子們是遭到斧頭砍死。

目前警方已將整座村莊封鎖，並決定將4具屍體進行屍檢，等待屍檢報告的同時，當地警長已組成3支特別調查小組，全力對這起案件進行調查。截至16日晚，員警已逮捕4名可疑人員，正對他們進行審問，希望找出罪魁禍首。