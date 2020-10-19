快訊

斐濟警接中方投訴遭台方攻擊 胡錫進駁斥：我們外交官挺文雅的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗髮精一秒引燃毀容！英少女用頭蝨洗髮精釀半身燒傷

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女孩使用去頭蝨洗髮精，頭髮卻不幸著火，整顆頭迅速被火焰吞噬。圖／取自metro
英國女孩使用去頭蝨洗髮精，頭髮卻不幸著火，整顆頭迅速被火焰吞噬。圖／取自metro

英國女孩艾麗（Aleema Ali）12歲就讀寄宿學校時染上頭蝨，回家使用去頭蝨洗髮精，頭髮卻不幸著火，整顆頭迅速被火焰吞噬。

艾麗指出，4年前的這場意外讓她55％身體包括頭部、手臂、胸部、大腿、胃、背和手遭受三度灼傷。她還失去了7根手指，目前只能移動2根手指。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，艾麗當時依照去頭蝨洗髮精上的指示，讓洗髮精在頭髮停留5分鐘，期間她去廚房拿垃圾，她的母親在燒菜，艾麗經過爐具時，頭髮瞬間引燃，她以為自己快死了：「沒想到洗髮精會起火！」後來艾麗被緊急送往醫院，在醫院昏迷2個月。

艾麗4年間進行無數次植皮手術，還得穿上壓力衣幫助皮膚癒合。但她表示，自己的內心變得很堅強：「我曾被告知頭髮不會再長回來，但頭髮奇蹟似地長出來，我還是可以過正常人的生活，可以開車、可以從事各種日常活動。」

艾麗目前在抖音有超過25萬粉絲，其中一隻化妝影片還有超過1630萬瀏覽數。

手術 英國 洗髮 抖音

延伸閱讀

火災中10歲兄捨身護弟「身邊塞滿棉被」 母親不見人影

扯！網紅KTV大玩仙女棒 網怒轟：忘了林森錢櫃火災教訓？

北市公車變電箱突起火 她驚恐：不要放有水的東西

駭人畫面！33層燒成大火柱 南韓蔚山大樓深夜起火 88人送醫

相關新聞

禁談「成吉思汗」？中國審查法國蒙古展的歷史風波

「是草原的父親，還是『中華兒女』？」法國南特的歷史博物館本周突然對外宣布：與中國內蒙古博物院跨海合作的成吉思汗與蒙古歷史展覽，本因疫情已延至2021年春，但由於中國當局將「審查的手」伸入、試圖干預展出的歷史內容，不得不將展覽一口氣往後延期3年。南特館方表示，中國國家文物局不只禁止展覽出現「成吉思汗」、「蒙古帝國」等字眼，對於文宣與地圖也多有干涉。消息一出，隨即引發以事主國法國為首的歐陸國家反彈，輿論也聲援「支持南特館方捍衛立場」。

鐵道巨怪傲慢悲劇：.改變JR西日本的福知山線出軌事故

2005年4月25日，日本JR福知山線出軌事故，造成107人死亡、562人輕重傷。發生至今15年來，日本或是國際上都有不少探討事故發生的原因；然而這起重大影響的事故，背後的潛在問題其實相當複雜...。

狠心媽PO二手物網賤賣出生4天嬰 網友大罵：禽獸不如

韓國近日發生一起社會事件。一位單親媽媽在生下小嬰兒後，竟然將小孩子登上網路拍賣，引起輿論譁然。韓國警方已著手調查案件。

大地震前兆？日本關東沿海傳「詭異臭味」 專家猜有三理由

日本神奈川縣沿海日前陸續有民眾通報，空氣中瀰漫著不明的異臭。隨著時間過去，臭味問題不緊沒有獲得解決，反而範圍還擴及更北的橫濱市、横須賀市，而且通報頻率更大幅增加。

洗髮精一秒引燃毀容！英少女用頭蝨洗髮精釀半身燒傷

英國女孩艾麗（Aleema Ali）12歲就讀寄宿學校時染上頭蝨，回家使用去頭蝨洗髮精，頭髮卻不幸著火，整顆頭迅速被火焰吞噬。

慘遇無牌美容師做不成最美新娘 馬來西亞23歲女模抽脂猝死

馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣為了在明年與外籍男友的婚禮上展現完美體態，上周六（17日）下午在好友陪同下接受抽脂手術，詎料操刀的竟是無牌的美容師，手術出錯導致她陷入昏迷，送院搶救終告不治。

幼時罹罕病他被宣判無法正常行走 16年特訓變成健身教練

24歲英國男子瓊斯（Zachary Jones）8歲時被診斷出罹患小兒股骨頭缺血性壞死（Perthes Disease），醫生更斷言他終生無法正常走路。但是瓊斯克服身體疼痛及限制，自行摸索出站立、走路、跑步的方式，成為健身教練。

英女王破例開恩！殺人犯制伏暴徒 獲減刑獎勵

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，殺人犯加蘭特（Steven Gallant）去年底參加受刑人學習會議時，在倫敦橋制伏恐怖份子可汗（Usman Khan）。今獲英國女王伊莉莎白二世授予「皇家寬恕特權（Royal prerogative of mercy）」，原17年刑期可望減少10個月，明年6月還能申請假釋。

日本熊出沒頻繁 賞楓景點溫泉街都有人遇襲受傷

日本今年可能因為山林果實減少，熊出沒相當頻繁，甚至深入市中心或賞楓景點及溫泉街等地覓食，造成民眾遇襲受傷，不少縣都提高相...

到冰島拍電影？ 減稅、補助吸引劇組

因應冰島越來越受影視界的歡迎，冰島政府發布計畫，以吸引更多的影視劇組入駐。從《權力遊戲》開始，冰島因其特殊的地理環境成為好萊塢影視界熱愛的拍攝地點，加上疫情期間，地廣人稀的冰島更成了理想的拍攝地。為了持續推動影視產業，冰島政府羅列針對下個十年的一系列計畫，例如在冰島當地拍攝的外國團隊，可以得到補助和退稅的優惠等。

日本爺爺手作食物模型 成品逼真網友驚呼：差點被騙！

近日在Twitter上瘋傳一位退休老爺爺製作的關東煮、炸蝦、蛋包飯，食物讓人看得口水直流，不過這些全是用和紙摺成的模型，讓網友驚呼「差點被騙了！」

以色列追授德國牧師「國際正義人士」稱號

「我願以家父的名義由衷感謝以色列國家稱他為國際正義者這一殊榮。從某種意義上講，這是家父身後所獲榮譽的高峰。」——說話者是裡夏德·馮·揚（Richard von Jan），86歲。他語速緩慢，有時還有些語無倫次，但聲音裡透出感動。在新冠疫情之時，他從南德來到柏林。以色列駐德大使伊薩沙爾奧夫（Jeremy Issacharaoff）將授予其父尤利烏斯·馮·楊（1897-1964）的亞德瓦謝姆（以色列猶太大屠殺紀念館）榮譽證和獎章遞給了他。由此，亞德瓦謝姆紀念館追授他父親猶太人拯救者和幫助者的「國際正義人士」榮譽稱號。

熱門新聞

秘魯納斯卡線再現神秘地畫！ 考古學家驚見2000多歲古貓

4年前跌破眼鏡 今年美國總統大選民調可信嗎？

美大選提前投票破紀錄 川普拜登拚爭取選民青睞

日本東京驚傳路面坍塌 5公尺深坑洞幾乎截斷整條路

民眾被迫待在家、王室卻國外度假！荷蘭國王被罵到返國

今天開盤前 五件事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。