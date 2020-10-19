洗髮精一秒引燃毀容！英少女用頭蝨洗髮精釀半身燒傷

英國女孩艾麗（Aleema Ali）12歲就讀寄宿學校時染上頭蝨，回家使用去頭蝨洗髮精，頭髮卻不幸著火，整顆頭迅速被火焰吞噬。

艾麗指出，4年前的這場意外讓她55％身體包括頭部、手臂、胸部、大腿、胃、背和手遭受三度灼傷。她還失去了7根手指，目前只能移動2根手指。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，艾麗當時依照去頭蝨洗髮精上的指示，讓洗髮精在頭髮停留5分鐘，期間她去廚房拿垃圾，她的母親在燒菜，艾麗經過爐具時，頭髮瞬間引燃，她以為自己快死了：「沒想到洗髮精會起火！」後來艾麗被緊急送往醫院，在醫院昏迷2個月。

艾麗4年間進行無數次植皮手術，還得穿上壓力衣幫助皮膚癒合。但她表示，自己的內心變得很堅強：「我曾被告知頭髮不會再長回來，但頭髮奇蹟似地長出來，我還是可以過正常人的生活，可以開車、可以從事各種日常活動。」

艾麗目前在抖音有超過25萬粉絲，其中一隻化妝影片還有超過1630萬瀏覽數。