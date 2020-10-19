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狠心媽PO二手物網賤賣出生4天嬰 網友大罵：禽獸不如
韓國近日發生一起社會事件。一位單親媽媽在生下小嬰兒後，竟然將小孩子登上網路拍賣，引起輿論譁然。韓國警方已著手調查案件。
根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，16日晚間六點多左右，韓國二手物拍賣網站「당근마켓」上，有人登錄了一件商品，內容竟然是一位包著棉被的嬰兒。拍賣價格訂為20萬韓圜（約相當於新台幣5022元）。
如此離譜的行徑，引來許多網友痛批，大罵刊登者「簡直禽獸不如，不管發生了甚麼事情都不應該這麼做」、「簡直無法相信，這麼離譜的行為應該受到懲罰」、「不想養還可以送去保育機構，這樣搞還有人性嗎」。
警方隨後也循IP找到刊登者本人。對方是一位20歲的單親媽媽，她供稱孩子的父親不在，雖然她曾經和未婚媽媽中心商量過送人領養的事，但因感到自我不幸，一時氣憤下，就把孩子刊登到了網站上拍賣。經過調查後，警方發現孩子出生後不過短短四天，已依兒童福利法進行更進一步的處理。
網站平台業者則出面表示，其實他們有做人工AI辨識系統，以防賣家刊登生物進行拍賣。然而這次AI卻漏掉了沒擋到，才會引發騷動。
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