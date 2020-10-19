大地震前兆？日本關東沿海傳「詭異臭味」 專家猜有三理由

日本神奈川縣沿海日前陸續有民眾通報，空氣中瀰漫著不明的異臭。隨著時間過去，臭味問題不緊沒有獲得解決，反而範圍還擴及更北的橫濱市、横須賀市，而且通報頻率更大幅增加。

根據韓國媒體「中央日報日文版」報導，神奈川縣自從六月開始，就有民眾投訴「聞到瓦斯味」、「燒塑膠的味道」等等。神奈川縣進行調查後，發現空氣中確實瀰漫著丁烷、戊烷等化學物質，其含量超過一般值的7到14倍之多。

但是這些異常物質又是怎麼來的呢？專家給出三點推論。首先可能是石油儲存槽的龜裂或故障，造成本來應該淨化處理的瓦斯外洩。其次是或許因海水水溫過高，使得海中微生物大量分解，過程中產生硫磺所引起。

專家提出的第三個可能，則是大地震前兆。據說1923年關東大地震前，就曾有異臭發生的紀錄。立命館大學環太平洋文明研究中心的高橋學教授更指出「地下岩石在破裂時會散發出燒焦的臭味，雖然不保證一定是大地震，但最好保持戒心」。不過也有其他專家反駁，認為臭味發生的地點與地下斷層不一致，否定地震發生的可能。