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英女王破例開恩！殺人犯制伏暴徒 獲減刑獎勵

聯合新聞網 / 綜合報導
42歲殺人犯加蘭特(左)和襲擊事件不幸罹難的25歲指導員梅里特十分友好。加蘭特形容梅里特是他的「楷模及朋友」圖／取自Guardian
42歲殺人犯加蘭特(左)和襲擊事件不幸罹難的25歲指導員梅里特十分友好。加蘭特形容梅里特是他的「楷模及朋友」圖／取自Guardian

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，殺人犯加蘭特（Steven Gallant）去年底參加受刑人學習會議時，在倫敦橋制伏恐怖份子可汗（Usman Khan）。今獲英國女王伊莉莎白二世授予「皇家寬恕特權（Royal prerogative of mercy）」，原17年刑期可望減少10個月，明年6月還能申請假釋

司法部表示，加蘭特「冒著生命危險，英勇救人」建議女王赦免他的刑期。當年加蘭特意外殺死消防隊員的兒子傑克森（Jack Jackson）也支持這項決定：「我內心五味雜陳。但在倫敦橋發生的事代表人是會改變的。」

《衛報》指出，42歲的加蘭特去年11月參與受刑人「共學會議」時，另一位與會的28歲受刑人可汗拿2把刀襲擊2名會議統籌者：25歲梅里特（Jack Merritt）跟23歲瓊絲（Saskia Jones）。加蘭特見狀，立刻拿下150公分的獨角鯨長牙壁飾回擊可汗，並追逐可汗到倫敦橋上，直到可汗被警方開槍打死。

加蘭特說當時自己出手毫不遲疑：「我覺得苗頭不對，想伸出援手。我看到受傷的人、可汗手持2把大刀，危機顯而易見。」

在這起襲擊事件不幸罹難的梅里特，曾在加蘭特服刑時指導他，加蘭特形容梅里特是他的「楷模及朋友」。梅里特55歲的父親大衛認為，加蘭特獲得減刑當之無愧：「加蘭特跟梅里特非常親近，加蘭特已改過向善。我很為他感到開心。」

加蘭特認為，自己當年犯下的錯是罪有應得：「當你入獄時，你完全無法掌控生活，讓自己變好是少數自己能做的事，也可以減少社會負擔。」

《衛報》提到，英國王室極少行使「皇家寬恕特權」，上一次是在25年前釋放愛爾蘭臨時共和軍首領卡拉漢（Sean O’Callaghan）。

受刑人 女王 殺人 假釋 王室

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