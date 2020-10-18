到冰島拍電影？ 減稅、補助吸引劇組

因應冰島越來越受影視界的歡迎，冰島政府發布計畫，以吸引更多的影視劇組入駐。從《權力遊戲》開始，冰島因其特殊的地理環境成為好萊塢影視界熱愛的拍攝地點，加上疫情期間，地廣人稀的冰島更成了理想的拍攝地。為了持續推動影視產業，冰島政府羅列針對下個十年的一系列計畫，例如在冰島當地拍攝的外國團隊，可以得到補助和退稅的優惠等。

《綜藝》報導，冰島的地理景觀一直受到影視界的青睞，從《權力遊戲》、《超感八人組》等熱門電視劇，到小眾藝文電影，冰島的美景越來越頻繁出現，尤其疫情肆虐下，冰島地廣人稀更是適合安全的拍攝。

冰島政府當然也注意到影視產業的潛力無窮，因此制定出一系列的政策和計畫，希望在下個十年繼續吸引大量影視團隊入駐拍攝。在政策方面，冰島教育與文化部長Lilja D.Alfreðsdóttir在計畫書中表示，計畫書的內容是綜合許多業內人士意見而成，其中包括四個目標，分別為「創造電影文化環境」、「提供更多樣化的電影教育」、「增強競爭力」以及「加深冰島作為高水準影劇品牌的形象」。

不只是針對國內的電影教育，計畫書中包括如何吸引外國的團隊進駐，因為來的電影團隊越多，不但振興經濟，也有助於人才交流，最直接的就是稅收優惠和補助制度，目前在冰島拍攝，最多可以拿到25%的退稅優惠，未來政府也將加強與企業的合作，如政府成立的「冰島電影中心」將監督新成立的頻道投資基金，並且為冰島影視作品開始串流服務。

在這一系列計畫之前，其實好萊塢與當地居民面對日益成長的影視產業是又愛又恨。Iceland Review曾報導，好萊塢雖然熱愛冰島獨特的景緻，但也因為冰島大部分地區地廣人稀，因此在搬運器材上十分不便，成本也相當高昂，因此樂見冰島政府出手提供補助和回饋。

另一方面，冰島居民面對好萊塢影劇前來，雖然帶動經濟，但同時也擔憂產業所帶來的環境破壞，加上電影往往伴隨著觀光產業蓬勃發展，也讓部分居民相當困擾。

【更多精采內容，詳見 】