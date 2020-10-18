快訊

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到冰島拍電影？ 減稅、補助吸引劇組

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
冰島獨一無二的景致，深受好萊塢歡迎。（Photo from Trey Ratcliff via Flickr）
冰島獨一無二的景致，深受好萊塢歡迎。（Photo from Trey Ratcliff via Flickr）

因應冰島越來越受影視界的歡迎，冰島政府發布計畫，以吸引更多的影視劇組入駐。從《權力遊戲》開始，冰島因其特殊的地理環境成為好萊塢影視界熱愛的拍攝地點，加上疫情期間，地廣人稀的冰島更成了理想的拍攝地。為了持續推動影視產業，冰島政府羅列針對下個十年的一系列計畫，例如在冰島當地拍攝的外國團隊，可以得到補助和退稅的優惠等。

《綜藝》報導，冰島的地理景觀一直受到影視界的青睞，從《權力遊戲》、《超感八人組》等熱門電視劇，到小眾藝文電影，冰島的美景越來越頻繁出現，尤其疫情肆虐下，冰島地廣人稀更是適合安全的拍攝。

冰島政府當然也注意到影視產業的潛力無窮，因此制定出一系列的政策和計畫，希望在下個十年繼續吸引大量影視團隊入駐拍攝。在政策方面，冰島教育與文化部長Lilja D.Alfreðsdóttir在計畫書中表示，計畫書的內容是綜合許多業內人士意見而成，其中包括四個目標，分別為「創造電影文化環境」、「提供更多樣化的電影教育」、「增強競爭力」以及「加深冰島作為高水準影劇品牌的形象」。

不只是針對國內的電影教育，計畫書中包括如何吸引外國的團隊進駐，因為來的電影團隊越多，不但振興經濟，也有助於人才交流，最直接的就是稅收優惠和補助制度，目前在冰島拍攝，最多可以拿到25%的退稅優惠，未來政府也將加強與企業的合作，如政府成立的「冰島電影中心」將監督新成立的頻道投資基金，並且為冰島影視作品開始串流服務。

在這一系列計畫之前，其實好萊塢與當地居民面對日益成長的影視產業是又愛又恨。Iceland Review曾報導，好萊塢雖然熱愛冰島獨特的景緻，但也因為冰島大部分地區地廣人稀，因此在搬運器材上十分不便，成本也相當高昂，因此樂見冰島政府出手提供補助和回饋。

另一方面，冰島居民面對好萊塢影劇前來，雖然帶動經濟，但同時也擔憂產業所帶來的環境破壞，加上電影往往伴隨著觀光產業蓬勃發展，也讓部分居民相當困擾。

【更多精采內容，詳見

冰島 電影 好萊塢

延伸閱讀

國際橋牌社第2季開鏡 馬祖戰地取景

竹市義消特搜隊山地訓練 強化山難搜救能力與團隊默契

新片主角受困寮國 蔡明亮曝光「日子」上映日

女神孫藝珍進軍好萊塢演電影　《Cross》合作阿凡達男星

相關新聞

到冰島拍電影？ 減稅、補助吸引劇組

因應冰島越來越受影視界的歡迎，冰島政府發布計畫，以吸引更多的影視劇組入駐。從《權力遊戲》開始，冰島因其特殊的地理環境成為好萊塢影視界熱愛的拍攝地點，加上疫情期間，地廣人稀的冰島更成了理想的拍攝地。為了持續推動影視產業，冰島政府羅列針對下個十年的一系列計畫，例如在冰島當地拍攝的外國團隊，可以得到補助和退稅的優惠等。

日本爺爺手作食物模型 成品逼真網友驚呼：差點被騙！

近日在Twitter上瘋傳一位退休老爺爺製作的關東煮、炸蝦、蛋包飯，食物讓人看得口水直流，不過這些全是用和紙摺成的模型，讓網友驚呼「差點被騙了！」

以色列追授德國牧師「國際正義人士」稱號

「我願以家父的名義由衷感謝以色列國家稱他為國際正義者這一殊榮。從某種意義上講，這是家父身後所獲榮譽的高峰。」——說話者是裡夏德·馮·揚（Richard von Jan），86歲。他語速緩慢，有時還有些語無倫次，但聲音裡透出感動。在新冠疫情之時，他從南德來到柏林。以色列駐德大使伊薩沙爾奧夫（Jeremy Issacharaoff）將授予其父尤利烏斯·馮·楊（1897-1964）的亞德瓦謝姆（以色列猶太大屠殺紀念館）榮譽證和獎章遞給了他。由此，亞德瓦謝姆紀念館追授他父親猶太人拯救者和幫助者的「國際正義人士」榮譽稱號。

班克西新作「搖輪胎的小女孩」 疫情下苦中作樂

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在英國諾丁罕郡一家美髮沙龍外的牆面上，描繪一名小女孩把腳踏車輪胎當呼...

「共體」時艱？ 舊金山交響樂團及歌劇院同意大幅減薪

舊金山交響樂團與舊金山歌劇院都與樂手達成了新的協議，以應付該地的Davies音樂廳及戰爭紀念歌劇院自3月起即因新冠疫情停工至今，而且起碼將會持續閉館直到年底，兩個組織都無法進行現場演出、失去主要收入的困境。

疫情衝擊藝術產業 英國1/3職業音樂家考慮轉行

因為疫情衝擊造成的財務問題，以及演出機會銳減，英國音樂家聯盟內部調查顯示：其2000位會員之中，有34%正在考慮完全退出這個產業，而且半數會員已經在其它領域找到工作...

Netflix排行冠軍《艾蜜莉在巴黎》 為何歐美影評狂刷負評？

愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》剛上架Netflix立馬空降排行榜第一名，以社群行銷工作為主軸的劇情，受到許多行銷人的喜愛，掀起的追劇風潮猶如當年《穿著Prada的惡魔》。但為何這檔穩坐第一名的劇集，卻被歐美影評狂刷負評？

捷克小餐館因疫情關閉 員工無聊到在店內架跑道玩賽車

捷克近期新冠肺炎疫情升溫，政府頒布一連串防疫措施，其中一項是要求餐廳和酒吧關閉至下月初。路透報導，捷克首都布拉格藝術家社...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

怕74歲妻「太有魅力」 19歲丈夫竟將其軟禁防出軌

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

「不配當總統」 紐約時報痛批：下架川普

泰國民眾無懼警方驅離威嚇 再占曼谷主要路口

跨國民調機構：台灣成亞太八國唯一川粉國

美中緊張 華爾街日報：北京揚言拘留美國公民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。