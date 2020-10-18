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日本爺爺手作食物模型 成品逼真網友驚呼：差點被騙！
近日在Twitter上瘋傳一位退休老爺爺製作的關東煮、炸蝦、蛋包飯，食物讓人看得口水直流，不過這些全是用和紙摺成的模型，讓網友驚呼「差點被騙了！」
日本一位74歲老爺爺自從退休後，在家裡空閒時間變多，於是開始用手邊的和紙製作不同的食物模型，當兒子看到爸爸的作品後，便決定在Twitter開設帳戶，以「メガネのおじいちゃん（眼鏡老爺爺）」的身份上傳這些食物模型，沒想到引來網友瘋傳！
至今為止，「眼鏡老爺爺」已經完成超過200個作品，有些作品會先用紙粘土作為基底，然後貼上和紙；也有部分是100%用和紙製作。令人驚訝的是製作這些「食物」的過程沒有使用任何顏料，全部是利用和紙天然色彩來突顯不同食物的質感，非常著重製作者對顏色的觸覺。
「オムライス」制作動画#和紙#食品サンプル#フェイクフード#ハンドメイド pic.twitter.com/TuOEDG9DQh— メガネのおじいちゃん (@meganenooo) April 30, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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