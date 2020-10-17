Netflix排行冠軍《艾蜜莉在巴黎》 為何歐美影評狂刷負評？

愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》剛上架Netflix立馬空降排行榜第一名，以社群行銷工作為主軸的劇情，受到許多行銷人的喜愛，掀起的追劇風潮猶如當年《穿著Prada的惡魔》。但為何這檔穩坐第一名的劇集，卻被歐美影評狂刷負評？

影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），是《慾望城市》編劇達倫史塔（Darren Star）的最新力作，因此又有巴黎版《慾望城市》的封號，並由「小奧黛麗赫本」之稱的莉莉．柯林斯（Lily Collins）擔綱主演。

劇情描述是一名來自芝加哥的行銷奇才艾蜜莉（Lily Collins飾），因緣際會下獲得外派機會，到巴黎擔任奢華品牌的創意總監，展開為期一年的冒險，樂觀的她以為一切都會很順利，卻沒想到文化衝擊、主管刁難等，讓她面臨許多挑戰。

但即便《艾蜜莉在巴黎》深受大眾喜愛，歐美影評界卻負評如潮，尤其法國人更認為劇中主角穿著等細節，明顯與現實不符，絕對不是一部真實描繪巴黎生活的影集，反而突顯劇組對法國的刻板印象。

圖／《艾蜜莉在巴黎》劇照。Netflix提供

英國《衛報》的電視評論則毫不留情面給出一顆星的負評（滿分五顆星），直指這部影集是集法式陳腔濫調的作品，點出女主角艾蜜莉在法國卻拒絕講法語，很大程度希望被人們認為這樣很可愛，這就是美國帝國主義的最佳隱喻。

然而，融入社群行銷、女性主義、法國文化、時尚等元素的《艾蜜莉在巴黎》雖並非一面倒的好評，卻有許多死忠粉絲敲碗，坐等Netflix續訂第二季。

《艾蜜莉在巴黎》由當代時尚教母派翠西亞菲爾德操刀，莉莉柯林斯在最新預告中連換20套華服。圖／Netflix提供

製作人史塔也表示目前已經有對第二季的初步構想，並說道：「第二季中，艾蜜莉將會更深入巴黎當地的時裝產業，也會對在巴黎生活更加熟悉。」

而女主角莉莉．柯林斯也提到她非常期待重回「艾蜜莉」這個角色、再次前往巴黎拍攝。

（文/何晨瑋 本文出自2020.10.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）