F-16飛行訓練誤射目標 男子遭加農炮爆頭亡

美國男子2017年晚間開車工作時，被霍洛曼空軍基地的F-16戰機誤認成射擊目標，學生駕駛員未發現異狀，戰機發射出20mm加農炮，將男子頭部射穿，送醫不治。男子的妻子向軍方提告求償，要求軍方賠償2463萬多美元（新台幣約7億元），近期雙方達成和解，但並未公布和解金額。

根據「每日郵報」報導，美國新墨西哥州霍洛曼空軍基地2017年1月31日晚間進行夜間訓練演習時，一位學生駕駛員開著F-16戰機，F-16誤將射擊目標對上目標區外的汽車，53歲的查爾斯（Charles Holbrook）正在汽車內，但飛行員與教練都沒有發現戰機追蹤錯目標，誤扣板機造成查爾斯被加農炮爆頭，送醫搶救1.5小時不治。

查爾斯妻子貝倫2018年12月間向軍方提告求償，要求賠償2463萬多美元（新台幣約7億元），近期地方法院法官也證實雙方已經以較低金額和解。