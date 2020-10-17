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遭夫囚禁廁所長達一年半 婦「全身沾屎尿」躺馬桶旁

聯合新聞網 / 綜合報導
再印度哈里亞納邦（Haryana）內有名婦人被丈夫長期囚禁在家中廁所內。 示意圖／Ingimage
再印度哈里亞納邦（Haryana）內有名婦人被丈夫長期囚禁在家中廁所內。 示意圖／Ingimage

印度女性地位低下，其性侵案件更是層出不窮，日前印度婦女保護團體就收到一則訊息表示，在哈里亞納邦（Haryana）內有名婦人被丈夫囚禁在家中廁所內。經當地官員調查後發現，該婦女被關2.7坪的廁所內長達一年，且在獲救時，已經好幾天沒有進食，甚至虛弱得無法行走。

據印度亞洲國際新聞社《ANI》報導指出，在13日時，當地婦女保護團體婦女及推廣「禁止童婚」的官員拉吉尼·古普塔（Rajni Gupta）接獲民眾通報，內容說明一名婦人在哈里亞納邦（Haryana）帕尼帕特（Panipat）地區的利甚布爾（Rishpur）村，被丈夫長期囚禁著。而經由當警察實地查訪，竟真有一名婦女這名婦女被鎖在一間又小又臭的廁所裡。目前婦人在獲救後便立即被送往當地醫院治療，並交由她的堂兄照顧。

負責救援行動的婦女保護和禁止童婚官員古普塔（Rajni Gupta）表示，當救援團體及警方抵達時，發現婦女不但很多天沒有吃任何東西，且被鎖在這間僅有2.7坪的廁所裡超過一年。對此，這位婦女的丈夫聲稱，因婦人精神不穩定，所以將她帶去看醫生，但病情並沒有好轉，所以才將她其鎖起來。

經警方事後調查表示，該名婦人意識清楚、能辨認所有家庭成員，並且有能力回答他們提出的所有問題，因此暫時認定該婦人的精神狀態是穩定的，但仍會請精神科醫師進行更深入的檢查。而婦人的丈夫則依非法監禁等罪嫌逮捕，詳細情形還有待警方進一步調查。

印度 警察

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