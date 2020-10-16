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「絕不原諒你！」柔道黑帶師把學生打到昏迷骨折 只因冰棒被偷吃

聯合新聞網 / 綜合報導
日本柔道師因冰棒被學生偷吃，竟然把學生毆打至昏迷骨折。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本柔道師因冰棒被學生偷吃，竟然把學生毆打至昏迷骨折。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本爆發一起震驚社會的體罰事件。一名老師以練習為名義，施以柔道術攻擊學生長達30分鐘，甚至學生都已經昏迷了仍不放手，造成學生重傷骨折。而造成老師發飆的原因，竟然只是為了幾根冰棒。

根據日本媒體「文春オンライン」報導，這起事件發生在兵庫縣寶塚市立長尾中學。嫌犯上野寶博擁有柔道黑帶資格，是該校柔道社的老師，某日他發現放在冰箱裡的幾根冰棒不翼而飛，便問是誰偷吃掉的。最後，有兩名學生出面承認，是他們偷了冰棒。

擁有黑帶資格，被指控體罰過當的柔道師上野寶博。圖擷取自YOUTUBE
擁有黑帶資格，被指控體罰過當的柔道師上野寶博。圖擷取自YOUTUBE

不料嫌犯突然性情大變，把兩名學生叫到大家前面，說要用他們來當「練習示範」，並用柔道技巧「寢技」攻擊他們。兩名學生雖然在過程不斷道歉，但反被斥責「現在道歉也太遲了」、「絕不原諒你們」。即使兩人都已昏迷過去，嫌犯仍不停手。

雖然嫌犯事後供稱「本來真的是想指導，只是一時衝動」，但警方介入調查後，發現兩名學生皆已背部骨折。同時也發現嫌犯過去已經有三次體罰不當的紀錄，2013年就曾在他校對學生掌摑、頭錘等，然而轉到長尾中學後，校方依然讓他擔任柔道部指導，顯示校方在處理方面也有所疏漏。

柔道 日本 體罰

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