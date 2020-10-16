事情沒完！溫泉館「鬼滅之刃」失竊網友捐百本 老闆再收一封信
日本山口縣的溫泉會館「溫泉之森」店內整套「鬼滅之刃」漫畫日前遭竊，引起網友熱烈回響，不少人乾脆送整套給店家，令店長感到相當窩心。現在又傳來好消息，原來是當初偷走整部漫畫的人，終於把原物寄回來了。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，「溫泉之森」在9月25日發文，表示店內全套的「鬼滅之刃」漫畫不見蹤跡。而在本月13日，店家收到一箱漫畫，裡頭正是當初被偷的「鬼滅之刃」，以及當事者的道歉信。
當事者在道歉信上表示，他本來打算看完後就立刻歸還，沒想到引起軒然大波，心生畏懼的他因害怕，而拖沓到了歸還時間。並表示他平常不太用社群網站，所以發現事情鬧大後為時已晚，但他非常感激店家寬大的處置方式，本人未來也會親自來店賠罪。
溫泉之森的店長認為，距離漫畫遺失已經過了好幾週，本來毫不認為有取回的可能，因此又驚又喜。這次的事件也讓他感受到twitter恐怖、但也充滿溫情，擁有無限可能的一面。
店長也表示，其實前些日子對方就有打電話到店裡道歉。如果換作是他自己，或許也會因為網友的關注度太高，害怕之下選擇退縮吧。或許對方就是仔細讀過了「鬼滅之刃」，從主角「炭治郎」的作為得到啟發，誕生了認錯勇氣。無論如何，他相信對方已經徹底反省過了。
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