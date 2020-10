美國51歲媽媽自願做代理孕母 不孕女兒：最無私的禮物

動畫是否能成為一部「史詩巨作」?我們對於「史詩」的要求又是什麼?是大場面,是一顆又一顆悠然柔美的長鏡頭,還是那跨越時代的精神性?我想,安德烈.科捷諾夫斯基(Andrei Khrzhanovsky)的首部動畫長片《鼻子,或異見者的陰謀》(The Nose or the Conspiracy of Mavericks)絕對能撐起史詩巨作的封號。

2020-10-15 10:17