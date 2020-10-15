美饒舌歌手花23萬美金 爆盒中寶可夢噴火龍閃卡

剛宣布在hip hop界退休的美國Rapper Logic，最近忙著照顧剛出生的小孩，亦完全了兒時的夢想，小時父母因吸毒及酒精問題，令Logic一直在窮困下成長，就算喜歡Pokemon卡，他亦只能用食物券去和其他人換卡。現在30歲名成利就，他終於買得起兒時最愛的玩具，但是已經的升值超過1萬倍。

15歲因為Wu-Tang Clan的RZA為電影《Kill Bill》製作的配樂，而對hip hop產生興趣，兒時父母沉迷酒精和毒品，哥哥販毒，音樂成為Logic唯一的出路。13歲開始做音樂，專輯《Under Pressure》、《Everybody》令他成為大熱，之後更與Eminem合作歌曲《Homicide》，話題作《 1-800-273-8255 》更接近4億點擊。

正值高峰的Logic因為家庭而宣布在hip hop圈引退 (他亦曾為集中製作音樂而與上任女友分手)，他開展了YouTuber頻道，更有時間玩自己喜愛的遊戲和玩具。早前Logic以23萬美金買下一盒全新未開Pokemon遊戲卡第一代擴充包，他立即爆盒，並且開出史上最具價值的噴火龍閃卡！以一整盒23萬美金價值來算，這張噴火龍閃卡打破最貴遊戲卡紀錄。

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文章授權轉載自《香港01》