閃粉汙染海洋生態 可分解閃粉也不例外

化妝品中的閃粉（亮粉）會汙染海洋，所有類型都不例外！近日科學家證實，所有類型的閃粉，包括可生物降解的閃粉，都會對初級生產者產生負面影響，衝擊生物網絡，科學家們也表示，未來將進行更詳細、深入的研究。

根據《BBC》報導，化妝品中的閃粉含有微塑料，已被證實會汙染河川、湖泊，若流入海洋，將是一大環境災難，需要花費多年才可以分解，從去年開始，科學家們便呼籲全球禁用閃粉。傳統閃粉是由聚對苯二甲酸乙二酯製成的塑膠芯組成，該芯會先塗上鋁，然後再覆蓋上一層薄塑膠。

由於傳統閃粉難以分解，所以人們一直致力於尋找可生物降解的閃粉，來逐步淘汰傳統閃粉，其中一種以纖維素芯取代塑膠芯，另一種則是從天然礦石雲母中提取閃粉，目前已愈來愈多使用於化妝品中。但據科學家們最新的研究顯示，可生物降解的閃粉，對環境的影響並沒有比傳統閃粉好，所有類型的閃粉都會降低浮萍與微藻的生長。

根據《每日科學》報導，安格里亞魯斯金大學生物學系高級講師丹妮爾·格林說，所有類型，包括可生物降解的閃粉，都會對初級生產者產生負面影響，其中可生物降解的纖維素芯閃粉還具有促進入侵生物種紐西蘭泥蝸生長的影響。

格林表示，這些影響可能是由閃光產生的滲濾液引起，也可能是由其塑料塗層或其他材料引起，我們未來將對此進行更詳細的研究。

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