快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

閃粉汙染海洋生態 可分解閃粉也不例外

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
化妝品中的閃粉含有微塑料，已被證實會汙染河川、湖泊，若流入海洋，將是一大環境災難。（photo by pxhere）
化妝品中的閃粉含有微塑料，已被證實會汙染河川、湖泊，若流入海洋，將是一大環境災難。（photo by pxhere）

化妝品中的閃粉（亮粉）會汙染海洋，所有類型都不例外！近日科學家證實，所有類型的閃粉，包括可生物降解的閃粉，都會對初級生產者產生負面影響，衝擊生物網絡，科學家們也表示，未來將進行更詳細、深入的研究。

根據《BBC》報導，化妝品中的閃粉含有微塑料，已被證實會汙染河川、湖泊，若流入海洋，將是一大環境災難，需要花費多年才可以分解，從去年開始，科學家們便呼籲全球禁用閃粉。傳統閃粉是由聚對苯二甲酸乙二酯製成的塑膠芯組成，該芯會先塗上鋁，然後再覆蓋上一層薄塑膠。

由於傳統閃粉難以分解，所以人們一直致力於尋找可生物降解的閃粉，來逐步淘汰傳統閃粉，其中一種以纖維素芯取代塑膠芯，另一種則是從天然礦石雲母中提取閃粉，目前已愈來愈多使用於化妝品中。但據科學家們最新的研究顯示，可生物降解的閃粉，對環境的影響並沒有比傳統閃粉好，所有類型的閃粉都會降低浮萍與微藻的生長。

根據《每日科學》報導，安格里亞魯斯金大學生物學系高級講師丹妮爾·格林說，所有類型，包括可生物降解的閃粉，都會對初級生產者產生負面影響，其中可生物降解的纖維素芯閃粉還具有促進入侵生物種紐西蘭泥蝸生長的影響。

格林表示，這些影響可能是由閃光產生的滲濾液引起，也可能是由其塑料塗層或其他材料引起，我們未來將對此進行更詳細的研究。

【更多精采內容，詳見

化妝品

延伸閱讀

美豬諮議會為背書政策虛晃一招 國民黨：把專家當塑膠

比漾廣場周年慶服飾「2千送3百」 低門檻高回饋催出買氣

減塑難！台灣五大通路 去年使用超過22億件一次性產品

浙江治塑升級 鎖定4類塑料汙染

相關新聞

怕被裁員想抓替死鬼！上班族在同事咖啡裡下藥 判坐牢4年

義大利一名上班族因為擔心遭到裁員，竟在同事的咖啡中下藥，企圖讓她上班睡著被開除，犯行更長達9個月，現在被法院判決坐牢4年...

別再囚禁海洋動物！超逼真機器海豚 盼取代真實海豚秀

水族館或馬戲團的野生動物表演，經常引發虐待動物的質疑。美國加州一間科技公司為此打造出擬真度超高的機器海豚，希望藉此取代海...

家庭年收300萬日圓是什麼生活？夫妻嘆：不用考慮生孩子

物價高揚、薪資凍漲的年代，上班族微薄的月薪要支撐生活所有開銷，尤其住在北部尤其辛苦。近來台灣網路上有非常多關於薪資待遇的討論，日本也不例外，有篇「家庭收入300日圓日子難過」的文章引發迴響，

書籍的聖盃！極珍貴莎翁劇本合集 近3億台幣天價拍出

佳士得（Christie's）拍賣行14日以近1千萬美元（折合近2.9億台幣），將莎士比亞「第一對開本」（First F...

閃粉汙染海洋生態 可分解閃粉也不例外

化妝品中的閃粉（亮粉）會汙染海洋，所有類型都不例外！近日科學家證實，所有類型的閃粉，包括可生物降解的閃粉，都會對初級生產者產生負面影響...

不戴口罩就送你中指！柏林觀光局廣告挨批

德國首都柏林觀光局13日發布的最新廣告中，文案寫著「對不戴口罩的人搖手指」，畫面則是一名戴印花布口罩的年長女性比中指，過...

疫情年限定！日環球影城辦「口罩變裝大賽」萬聖節不能群聚也能過

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了避免群聚感染，許多聚會場子都被取消，本來即將到來的萬聖節變裝大會也受到波及。不過日本環球影城就突發奇想，舉辦「口罩變裝」取代原有的變裝大會，引起熱烈迴響。

夫假借出差跑去跟小三結婚 正宮殺到會場怒吼「他是我老公」

一名男子說謊矇騙妻子，正大光明假借出差去跟另一名女子結婚，正宮知道後殺到教堂阻止，讓現場氣氛混亂又尷尬。

《鼻子，或異見者的陰謀》：對抗極權的俄羅斯文學與藝術拼圖

動畫是否能成為一部「史詩巨作」？我們對於「史詩」的要求又是什麼？是大場面，是一顆又一顆悠然柔美的長鏡頭，還是那跨越時代的精神性？我想，安德烈．科捷諾夫斯基（Andrei Khrzhanovsky）的首部動畫長片《鼻子，或異見者的陰謀》（The Nose or the Conspiracy of Mavericks）絕對能撐起史詩巨作的封號。

考上頂大就會幸福？前東大生揭密：曠課率高 學生唸到崩潰

金榜題名，進入一流大學，是許多學子家長夢寐以求的理想。可是考上了好大學之後，真的就會一帆風順了嗎？日本就有東京大學的畢業生分享，東大生的辛酸，遠超越旁人的想像。

摔不破！日本研發矽膠酒杯可耐冷熱 透明折射擬真玻璃酒杯

用玻璃杯盛酒固然有美感，卻有跌碎風險。日本有公司推出多款由矽膠製成的酒杯，外形仿真玻璃擁透明折射效果，售價5000日圓（約新台幣1362元）。

芬蘭女總理穿深V低胸套裝登上雜誌 國民「低俗VS優雅」吵翻天

芬蘭34歲總理馬林（Sanna Marin）近日為時裝雜誌《Trendi》拍攝封面，照片中她身穿深V低胸套裝，豈料引起國民極大反應，有網友留言批評她身為總理卻如此穿著有欠莊重，但也有意見認為她的打扮根本沒有問題。

熱門新聞

驚！華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客空中徘徊

芬蘭女總理穿深V低胸套裝登上雜誌 國民「低俗VS優雅」吵翻天

反政府抗議升級！泰國宣布曼谷即刻進入緊急狀態

豪奢泰王 人民還能忍多久

華航機組員高空目擊黑衣人咻飛過超車 會配合美國調查

夫假借出差跑去跟小三結婚 正宮殺到會場怒吼「他是我老公」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。