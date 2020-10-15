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家庭年收300萬日圓是什麼生活？夫妻嘆：不用考慮生孩子

聯合新聞網 / 綜合報導
本報系資料照／記者余承翰攝影
本報系資料照／記者余承翰攝影

物價高揚、薪資凍漲的年代，上班族微薄的月薪要支撐生活所有開銷，尤其住在北部尤其辛苦。近來台灣網路上有非常多關於薪資待遇的討論，日本也不例外，有篇「家庭收入300萬日圓日子難過」的文章引發迴響，日本網友熱烈討論如此低標的年收是過怎樣的生活。

キャリコネニュース九月的一篇「家庭月收300萬日圓的絕望現實，只有夫妻過活都很辛苦了，不用考慮生小孩」的文章。報導訪問了多位家庭年收在300萬日圓（約新台幣81.7萬）的受訪者，年齡為10幾歲到60幾歲的男女。

300萬日圓意謂如果沒有任何獎金或紅利，每個月收入為25萬日圓（約新台幣6.8萬元），扣掉各種保險費只剩20萬元（約新台幣5.4萬元），如果養育一個年紀還小的孩子還行，但上學之後就會變得很艱難。

有受訪者表示如果沒有副業收入，實在很難存到錢；一名30多歲的女性表示，即使只有夫婦兩人生活都很難，無法出去旅行，更不用考慮生孩子。另外有北海道的受訪者說，基本生活是沒有什麼問題，但興趣和娛樂就比較難實現，還有人說這種待遇，買東西時不需猶豫，直接選最便宜的就對了。

這個數字引起網民廣大討論，有人認為這個薪資在偏鄉並不少見，因為不是使用頭腦的工作，也有人稱地方上稻米跟蔬菜易取得，生活相對容易，但對都市人來說就難過了。

但也有人質疑年收300萬實在太低：「單身就算了，夫妻共同收入才這樣？」、「難道夫婦都在超商打工？一般公司職員哪可能這麼少」。甚至有不少網友批評年收太低應該歸咎於自己能力差、偷懶怠惰，總之一切都是自己的責任。

還有調查顯示，很多主婦選擇辭掉工作轉向育兒和做家務，這是權衡下的結果，因為已婚婦女在職場上較吃虧、出勤時間配合不上、送托兒所等費用不合算等原因，也造成家庭收入的貧困和兩極化問題。

根據日本厚生勞動省2019年的國民調查，家庭收入的中位數為437萬日圓（約新台幣119萬），平均值為552萬3000日圓（約台幣150萬），但有39％的人低於年收400萬日圓，其中包含老年人和單身者。

薪資凍漲 日本

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