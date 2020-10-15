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疫情年限定！日環球影城辦「口罩變裝大賽」萬聖節不能群聚也能過

聯合新聞網 / 綜合報導
因應疫情，環球影城決定舉辦「口罩變裝大賽」。圖擷取自日本環球影城官網
因應疫情，環球影城決定舉辦「口罩變裝大賽」。圖擷取自日本環球影城官網

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了避免群聚感染，許多聚會場子都被取消，本來即將到來的萬聖節變裝大會也受到波及。不過日本環球影城就突發奇想，舉辦「口罩變裝」取代原有的變裝大會，引起熱烈迴響。

根據日本環球影城官方網站公告，為了配合疫情減少群聚的政策，他們將推出今年萬聖節的特別企劃，舉辦「口罩變裝大賽」。透過精心打扮口罩樣式，讓大家享受萬聖節的變裝氣氛。

環球影城在公告中表示，這次大賽共分為三個部門，包括裝扮一般的市售口罩、裝扮環球影城發售的口罩、和以環球影城相關為題，進行包括口罩在內的全身裝扮。完成後只要拍照上傳到社群網站，並附上大會相關TAG即可參賽，優勝者將得到樂園年票、周邊商品等豪華大獎。

環球影城在疫情下想出這招，也引起網友的正面迴響，認為「為大家想出這個點子太感謝了」、「該努力做口罩了」、「這活動大概只有今年限定吧」。而活動自9/18開辦至今，已經吸引不少網友PO上自己獨一無二的「口罩cosplay」，顯見參賽狀況十分踴躍。

口罩 環球影城 萬聖節

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