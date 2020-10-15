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考上頂大就會幸福？前東大生揭密：曠課率高 學生唸到崩潰
金榜題名，進入一流大學，是許多學子家長夢寐以求的理想。可是考上了好大學之後，真的就會一帆風順了嗎？日本就有東京大學的畢業生分享，東大生的辛酸，遠超越旁人的想像。
根據日本媒體「PRESIDENT Online」刊載，前東大農業系的作家池田溪近日表示，雖然東京大學在旁人眼裡，代表著「學歷的頂點」、「智力的最高峰」、「擠進一流企業的保證」等等正面形象，但事實上不少學生，卻是在考進東大後，開啟了不幸的人生。
池田表示，許多人從小懷抱考進東大的夢想。但即使進了東大，也不代表擁有足以適應東大菁英課程的聰明才智。儘管確實有學生撐到畢業，進入了公家機關或一流企業上班，但更有學生承受不了打擊，逐漸荒廢課業。並且指出東大的曠課率，在日本各大學中也是榜上有名。
池田決定自己開始調查東大生背後的辛酸。結果發現真的有不少東大生向他訴苦，表示人生因為加入東大感到痛苦，還有人年紀輕輕便已去世。而有的人熬了過來，有的人選擇半途放棄，更有人在來得及放棄前已自我崩潰。顯示一流大學生活，真的不如旁人想像的容易。
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