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摔不破！日本研發矽膠酒杯可耐冷熱 透明折射擬真玻璃酒杯
用玻璃杯盛酒固然有美感，卻要非常小心翼翼，以免跌碎摔碎玻璃杯。為了消除這個風險，日本有公司推出多款由矽膠製成的酒杯，不只外形仿真玻璃擁透明折射效果，還摔不爛、捏不破，令人相當驚奇。
依網站資料所示，這些擬真玻璃杯的膠體杯功能與一般玻璃杯無異，耐冷溫度可至-30℃，耐熱溫度則可達 200℃，售價則是5000日圓（約新台幣1362元）。這款矽膠杯的逼真程度竟是連一般玻璃杯擁有的「透明折射」效果都能模仿，令人嘖嘖稱奇。
有日本網友在Twitter上開箱分享這款奇特「玻璃杯」，並展示用一隻手壓扁酒杯以顯示它的耐用程度，明明外表像極了玻璃杯，卻可隨意揉捏變形，讓不少人看後紛紛留言驚嘆這款「玻璃杯」的擬真程度實在太厲害了，紛紛躍躍欲試買回家試用。
ツイッターで気になったシリコングラスを早速買ってみた！！！！！— 勇者ハマーダ@冒険者の村づくり (@takahamaaada) July 21, 2020
びっくりするくらいの透明度やし、落としても絶対割れんし、
何よりどう見てもガラスやのにグニャって出来んの面白すぎるwwwwwww pic.twitter.com/32LDDXOI3r
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文章授權轉載自《香港01》
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