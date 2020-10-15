摔不破！日本研發矽膠酒杯可耐冷熱 透明折射擬真玻璃酒杯

「睽違多年的悲願....茨城縣終於揚眉吐氣！」日本年度評鑑各地魅力指數的「全國都道府縣魅力排行榜」，14日公布2020年版的排名結果；然而社會大眾矚目的並非名列前茅的常勝軍城市，而是過去8年來始終最後一名的茨城縣，終於擺脫最無魅力城市的悽慘名聲，從47名躍升到第42名。谷底翻身的訴願成就，一時之間不僅Twitter衝出「#最下位脫出」的熱門關鍵字，地方電視台也立刻跟進速報追加報導。茨城縣的魅力指數到底發生什麼事？排行榜又有什麼樣的影響力？

2020-10-15 09:38