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芬蘭女總理穿深V低胸套裝登上雜誌 國民「低俗VS優雅」吵翻天
芬蘭34歲總理馬林（Sanna Marin）近日為時裝雜誌《Trendi》拍攝封面，照片中她身穿深V低胸套裝，豈料引起國民極大反應，有網友留言批評她身為總理卻如此穿著有欠莊重，但也有意見認為她的打扮根本沒有問題。
照片中，馬林穿上深V套裝，面對鏡頭露出微笑；她在雜誌訪問中表示，從政女性的衣著打扮比起男性通常更加受關注，因此她出席公開場合都會盡量保持相同的髮型和衣著，以免公眾將焦點放在她的外貌上。
對於馬林身穿深V服裝，網路上意見兩極，有人認為馬林的衣著有欠莊重，「貴為一國領導人，這樣穿也太低俗了」、「這是假的吧，實在無法接受，希望她快點退出政壇」；但另一面的意見反而認為馬林的打扮根本沒有問題，「我覺得她很漂亮，完全顯示出芬蘭的高貴」、「看上去很優雅，下次選舉我會再投她一票」。
另外，有人貼出芬蘭前總統曼納海姆（Carl Gustaf Mannerheim）當年裸體騎馬的照片，形容馬林的穿著相比之下「小巫見大巫」，還有人發起「#imwithsanna」的網路社群hashtag標籤，不論男女都紛紛上載穿低胸裝的照片以聲援馬林。
坦佩雷大學（Tampere University）性別研究教授科夫寧（Anu Koivunen）將馬林與芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）作比較。科夫寧說，斯圖布在擔任總理期間積極參與體育比賽，經常穿運動短褲或緊身泳衣示人而引起爭議，故相信馬林今次的目的是在快速引起公眾關注。
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文章授權轉載自《香港01》
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